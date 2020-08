Cristian Băcanu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 5, luat cu salvarea şi dus, de urgenţă, la spital

Deocamdată nu se știe care sunt cauzele. Se vorbeşte despre simptome asemenătoare celor de coronavirus, dar şi despre o gastrită.

Ministrul Muncii, huiduit la depunerea candidaturii lui Cristian Băcanu pentru Primăria sectorului 5

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost huiduit la depunerea candidaturii de către Cristian Băcanu pentru Primăria sectorului 5.

Violeta Alexandru acuză PSD că a trimis un grup de agitatori care au ca obiectiv să le închidă gura liberalilor.

"PSD si-a trims un grup de agitatori care sa ne impiedice să vorbim. O spun direct locuitorilor sectorului 5: PSD nu ne va impiedica sa vorbim. Agitatorii pe care ii trimite, intimidarea pe care o face nu ne va impiedica sa vorbim exact despre ce vorbim cu totii ca se intampla in sectorul 5.

Eu nu am o problema cu democratia, dreptul de exprimare, dar ceea ce se intampla ne arata ca PSD este disperat. Să nu mai traim cu senzatia ca PSD foloseste institutiile si grup de agitatori ca sa iti inchida gura. Toti oamenii care isi vad de treaba in acest oras trebuie sa stie ca vom lupta exact cu acest mod de a face politica si administratie in Bucuresti", a spus Violeta Alexandru.

Ulterior, Violeta Alexandru a reaţionat şi pe Facebook.

Urlete dinspre un grup de agitatori apărut dintr-o dată la evenimentul, extraordinar de civilizat, de depunere a candidaturii lui Cristian Băcanu - candidat PNL&USR-PLUS la Primăria Sector 5. Urlete ca să acopere intervențiile noastre. Amenințări. Provocare.