Cristian Buşoi demisionează de la şefia PNL Bucureşti: "Cel mai înţelept este să ne retragem". Rareş Bogdan, favorit să-i ia locul

UPDATE. Europarlamentarul Cristian Buşoi explică decizia de a demisiona de la conducerea PNL Bucureşti, după ce liberalii au obţinut doar 15,7% din voturile din Capitală la alegerile europarlamentare. Buşoi arată în trei ani a dublat numărul de voturi obţinute de PNL în Bucureşti, însă precizează că opţiunile de la europarlamentare sunt politice, iar o mare responsabilitate pentru rezultat revine conducerii naţionale. Eurodeputatul critică administraţia Firea, însă nu îi iartă nici pe aliaţii de la USR.



"Cel mai înțelept este să ne retragem. Voi rămâne implicat în organizația PNL București și în dezbaterile privind temele pe București.



PNL București a avut o organizare bună și a făcut tot ce trebuie pentru a susține și a ajuta campania PNL la nivel național.



Le mulțumesc colegilor președinți de sectoare care s-au mobilizat și le mulțumesc voluntarilor PNL care au ajutat ca mesajele PNL să se ducă spre bucureșteni. Îi mulțumesc, de asemenea, lui Rareș Bogdan pentru implicarea în campanie. Efortul pe care l-a făcut a fost recunoscut.



Am preluat organizația la 12% cu 74.041 de voturi la alegerile locale din 2016. La alegerile europarlamentate de anul acesta, PNL București a obținut 15,7%, adică 145.952 de voturi. Este o dublare a numărului de voturi. Dar, ca președinte al PNL București, eu și întreaga echipă de conducerea a PNL București ne asumăm responsabilitatea pentru scorul la București. Îmi asum răspunderea și pentru că sunt de 23 de ani în PNL și am făcut mereu ceea ce a fost cel mai bine pentru PNL.



Trebuie însă să nu ne amăgim. Și conducerea națională a partidului este responsabilă pentru scorul PNL la București. Organizarea și politica locală sunt o parte componenta importantă într-o campanie electorală, dar la București și în marile orașe cel mai mult influențează votul politic, imaginea națională a partidului și a liderilor săi.



PNL are nevoie de unitate, a câștigat alegerile europarlamentare și nu dorim discuții în contradictoriu în Biroul Politic și nu dorim să punem președinții din țară să aleagă între conducerea partidului și solidaritatea cu organizația București.



Las PNL Bucureşti două proiecte la cheie : “Deblocăm Bucureştiul”, adică soluţii pentru deblocarea traficului din Bucureşti şi construirea Spitalul Municipal, pentru care PNL a făcut campanie publica în 2015 și pe care apoi PNL l-a susţinut şi pentru care administraţia PSD-Firea nu a mişcat niciun pas în 3 ani.



Administrația PSD-Firea este o nenorocire pentru București şi încă 4 ani pierduţi. Ceea ce este însă important este faptul ca administraţia PSD-Firea poate fi bătută şi trebuie bătută de un candidat al PNL.



Este nevoie de o acțiune comună a opoziției în București și în țară, dar USR nu a fost mereu un aliat corect, ci un competitor interesat ca PNL să scadă. Au fost multe situațiile în care, ca președinte al PNL București, m-am făcut că nu văd lucrurile incorecte făcute de USR la București, pentru a salva aparența opoziției unite.



Liderii vin și pleacă, dar oamenii în organizații care muncesc voluntar, pentru că ei cred în PNL, sunt cea mai importantă resursă a partidului.



Le mulțumesc încă o dată pentru toată munca lor și sunt bucuros că am avut onoarea de a fi alături de ei în acești ani.



Sunt de 23 de ani în PNL și nu sunt genul de vedetă politică de Facebook; iar antipesedismul l-am arătat ținând PNL București unit și dublând voturile în 3 ani", scrie Buşoi pe Facebook.

Decizia vine în contextul în care liberalii voiau înlocuirea conducerii organizației de la București pentru rezultatele slabe la ultimele rânduri de alegeri.



Liberalii se vor reuni luni pentru a face o analiză a scorurilor obținute de filialele partidului, iar în acest context, Rareș Bogdan l-ar putea înlocui pe Cristian Bușoi la șefia PNL București, scrie Hotnews.



Președinții filialelor PNL de sector nu exclud varianta unei demisii în bloc de la șefia oganizațiilor liberale, a declarat liderul PNL Sector 4, Răzvan Sava. Singurii lideri de filiale care nu au demisionat sunt Anca Boagiu, de la Sectorul 2, şi Cristian Olteanu, de la Sectorul 5.



Cristian Bușoi conduce filiala PNL București, Victor Picu este lider PNL Sector 1, Anca Boagiu este președinte PNL Sector 2, Florin Alexe la PNL Sector 3, Răzvan Sava la PNL Sector 4 , Cristian Marian Olteanu la PNL Sector 5 iar Cornel Pieptea la PNL Sector 6.

