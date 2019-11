Cristian Popescu Piedone, internat de urgenţă cu probleme la inimă după sentinţa în dosarul Colectiv

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului 4, este internat în spital și este ținut cu perfuzii, sub stricta supraveghere a medicilor, au aflat reporterii Cetățeanul. Luni a dat o declarație uluitoare în fața magistraților , în cazul Colectiv, in care procurorii DNA cer pedeapsa cu închisoarea de 14 ani.

Cristian Popescu Piedone a fost internat ieri într-un spital privat, după o criză de inimă. El s-a simțit rău imediat după ce a aflat ce a aflat că procurorii DNA cer pedeapsa maximă pentru el în dosarul Colectiv. El a dat o declarație uluitoare și chiar emoționantă în ultimul cuvânt pe care l-a avut în fața judecătorilor.

Fostul primar le-a spus judecătorilor că :”În educația pe care am primit-o am învățat să spun adevărul, să nu mint și să recunosc unde am greșit. Am spus adevărul și nu am ce să recunosc pentru că în situația de față nu am greșit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau și copiii mei la fel v-aș fi spus, că nu am greșit. Dacă cineva mă consideră nevinovat să îi considere și pe cei peste 3200 de primari care au semnat la fel că mine”.



În aprilie 2016, dosarul 'Colectiv' a fost trimis în instanţă de Parchetul General, iniţial la Judecătoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucureşti.

Doi ani procesul a fost blocat pe chestiuni de procedură, iar judecătorul desemnat iniţial să se ocupe de acest caz a ieşit la pensie, fiind înlocuit în octombrie 2018 de Mihai Bălănescu. Noul judecător a promis că va grăbi soluţionarea dosarului, în fiecare săptămână fiind audiaţi zeci de martori şi victime.

Extinctoare expirate la Tribunalul Bucureşti, unde se judecă dosarul Colectiv

În proces sunt judecaţi patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.



În rechizitoriul întocmit de Parchetul General se arată, printre altele, că patronii Colectiv "au încurajat şi permis accesul unui număr de persoane mult peste limita admisă a clubului, în condiţiile în care spaţiul nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgenţă, precum şi desfăşurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) în incinta acoperită a clubului situat pe strada Tăbăcarilor nr. 7, Sector 4, în condiţiile amenajărilor interioare improprii unor astfel de activităţi, caracterizate prin existenţa unor materiale uşor inflamabile, montate cu încălcarea dispoziţiilor legale şi pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor şi pentru izolare fonică pe stâlpii de susţinere, pereţi şi tavan, spumă poliuretanică neignifugată), cu consecinţa producerii unui incendiu în seara de 30.10.2015".