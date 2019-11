Extinctoare expirate la Tribunalul Bucureşti, unde se judecă dosarul Colectiv

La parterul Tribunalului Bucureşti, lângă centrul de copiere, există extinctoare care au valabilitatea exprirată încă din luna februarie 2019. Cu alte cuvinte, aceste extinctoare sunt expirate de nouă luni, scrie Libertatea.ro.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, la tribunal a fost audiat unul dintre pirotehniştii care s-au ocupat de artificiile care au declanşat tragedia de la Colectiv. El a relatat că în club era un extinctor, care însă nu a funcţionat. Dacă ar fi mers, incendiul nu s-ar fi propagat, a spus pirotehnistul.

"Am văzut o flacără mică iniţial, de dimensiunea unui punct. M-am întors să iau stingătorul după ce am văzut flacăra de grosimea unui pumn, dar am observat că deja îl luase cineva care apăsa pe clapetă, dar nu scotea nimic.

După părerea mea, stingătorul nu a funcţionat. Dacă acel stingător, la acel moment, ar fi funcţionat, focul acela ar fi fost stins cu siguranţă.

Am luat o sticlă de bere de la un spectator şi am încercat să arunc pe stâlp, însă nu a fost suficient lichid şi nu a ajuns la flacără. Când am văzut cât de mult s-a întins pe tavan, am decis, ca celelalte persoane, să ies din club", a menţionat Marian Moise.