Cristian Popescu Piedone: NU sunt infectat cu noul coronavirus

"Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Am primit rezultatul testului si NU sunt infectat cu noul coronavirus. Multe publicații s-au grăbit să pună diagnostic înaintea medicilor. (...) Așadar nu sunt infectat cu COVID-19, nu am pus în pericol nicio persoană cu care m-am întâlnit în ultimele zile. Sper ca jurnaliștii să verifice pe viitor măcar dintr-o sursă, dacă nu din 3 cum scrie în manual. În rest, multă sănătate tuturor!", a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

Reacţia lui Cristian Popescu Piedone vine după ce presa centrală a anunţat joi că fostul edil s-a testat pentru COVID-19 după ce fiica a ieşit pozitivă la noul coronavirus. Presa scria că şi rezultatul testului lui Piedone ar fi fost pozitiv, lucru dezminţit acum de Piedone.

"Fiica mea a mers la medic pentru a face mai mult analize pentru ca este alergica la ambrozie. Medicii i-au cerut sa faca si un test COVID-19, iar in cursul zilei de marti a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. In acest moment se afla in izolare la domiciliu pentru ca este asimptomatica", a scris Piedone pe Facebook.