Cristian Tudor Popescu: "Cum poţi să răspunzi în felul acesta. Cum aş putea eu să răspund la acest jet lung şi noroios de drăcuiri?"

"Nu mă aşteptam la această reacţie. Domnul Bănescu este preot, este om al bisericii. Cum poţi să răspunzi în felul acesta. Cum aş putea eu să răspun la acest jet lung şi noroios la aceste vorbe de ocară, afuriseli, sictir, dracuiri. Pe scurt ba pe-a mătii. Textul subsemnatului satană în sutană este un text critic cu fapte şi argumente. Mi se răspunde cu o colecţie de înjurături. Nu am cum să răspund la aceste înjurături. Dacă nu va spune nimic Patriarhia, aşa va rămâne. Spre deosebire de acest domn, eu am argumentat tot ceea ce am spus. Patriarhul Daniel foloseşte o metodă clasică de prostire clasică a oamenilor. De partea celaltă nu au venit decât insulte. Nu cred că Patriarhia îşi va asuma această opinie a domnului Bănescu", a spus Cristian Tudor Popescu

CTP: Căpetenia BOR arată că ortodoxia românească a rămas la nivelul de acum mii de ani, la cultul egiptean!

"Cum să comentezi altfel decât în dificila cheie a compătimirii creştine colcăiala cripto-socialistă din câteva nuclee mediatice infestate de cristofobie anti-ortodoxă şi din care se iţesc capetele pleşuve şi deloc limpezi, analfabete cultural şi religios ale unor pseudo-jurnalişti trăitori în bula lor de fiere, nu în realitatea obiectivă şi imediată care îi contrazice constant", a afirmat Bănescu, într-o declaraţie.



Potrivit acestuia, se lansează atacuri "furibunde" şi "imunde" la adresa Patriarhului de către persoane care nu cunosc istoria "reală", "frecvent însângerată", a României creştine, a creştinismului şi a Bisericii Ortodoxe.



"Atacurile furibunde şi imunde la adresa Bisericii, numită obsesiv-compulsiv 'goldporaţie', la adresa unei personalităţi ca cea a Patriarhului, numit în mod agramat 'Înalt Preafericitul', zvârcolirea unor inşi desfiguraţi de grimase de ură incontrolabile care nu au nici cea mai vagă idee despre istoria reală, frecvent însângerată a României creştine, a creştinismului şi a Bisericii Ortodoxe, ipocrizia convenabil camuflată cameleonic, dar constant monstruoasă a acestor oameni mici şi veninoşi care în anul de răscruce morală a României, 1990, îi demonizau şi răstigneau public de pe poziţiile gazetăreşti ale 'adevărului' pe protestatarii reali şi curaţi din Piaţa Universităţii, unde comunismul travestit pervers în democraţie era denunţat lucid, toate acestea, dar şi multe altele (ne)păstrate în memoria noastră comună, spun tot ce e cu adevărat important despre aceşti oameni împuţinaţi moral, doldora de sine, săraci cultural şi pustii sufleteşte, care fac din invectivă, ironie obraznică, ridicolă paradă etică şi schimonosire a realităţii instrumente de analiză 'jurnalistică'", a susţinut Bănescu.



El a adăugat că aceşti oameni "foarte sărmani caracterial" au mai multă nevoie de rugăciunea tuturor şi a Bisericii.



"Să ne rugăm, fireşte, şi pentru ei, pentru aceşti jalnici campioni ai fentării adevărului şi ai grosolănei înjurăturii publice mascate nătâng în critica semidoctă a unor lucruri pe care, orbiţi de furie anticreştină, sunt incapabili să le înţeleagă! (...) Credinţa în Adevăr (nearticulat), credinţa în Hristos mărturisit de Biserica vie, reală, neidealizată, dar nici strâmb imaginată de simpli gazetari eşuaţi în vedetism, această credinţă ne va dărui claritatea şi frumuseţea morală ce ne vor salva şi ne vor înălţa dincolo de 'bâlciul deşertăciunilor' în care diavolul cu chip de om cumsecade, cap limpede, omniscient şi neobosit justiţiar ne invită permanent să trăim. Pe unii chiar cu un suspect şi, desigur, vremelnic succes", a completat Vasile Bănescu.



Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a afirmat marţi, în predica la Sfânta Liturghie de la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, că "Dumnezeu nu se lasă batjocorit", iar "dreptatea Sa se arată atunci când El doreşte îndreptarea oamenilor".



Afirmaţia a fost făcută în contextul relatării unei întâmplări din perioada comunistă când autorităţile vremii au interzis închinarea la moaştele sfântului, motivând că, în aceeaşi zi, în clădirea de alături, astăzi Palatul Patriarhiei, pe atunci sediul Marii Adunări Naţionale, ar avea loc o şedinţă importantă.



"Şi, astfel, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a fost obligat să transfere racla de pe Dealul Mitropoliei, de la Catedrală. Dar nu a dus-o prea departe, ci la Biserica Sfântul Nicolae Vlădica, care se află aici, jos, în apropiere. Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost 'răsplătită', în sensul că, peste câteva luni, regimul comunist a căzut, iar în clădirea de alături, care a devenit Palatul Patriarhiei, în 27 octombrie, în anul 2007, chiar de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost înfiinţat Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române, care, prin radio şi televiziune, transmite de la Catedrala Patriarhală în fiecare zi slujba Sfintei Liturghii şi slujba Vecerniei spre bucuria credincioşilor ortodocşi din ţară şi din Diaspora română", a spus Părintele Patriarh.