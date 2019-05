Cristian Tudor Popescu, DERAPAJ în direct la TV. Cuvinte GRELE adresate lui Teodor Meleşcanu

Cristian Tudor Popescu a explodat într-o ploaie de invective pe care cu greu a mai controlat-o din cauza justificărilor aduse de Teodor Meleşcanu în refuzul de a demisiona.

Teodor Meleşcanu nu vrea să audă de demisie: "Nu e corect ca pentru o problemă cu nişte sincope să renunţ la proiectele mari"

"Domnul Meleşcanu este o relicvă ceauşistă râncedă, care în fiecare moment mai mănâncă 0,1-0,2 %, în fiecare oră cât rămâne acolo, PSD mai pierde voturi din cât are, 23%, PSD pierde continuu atâta imp cât acest ins rămâne acolo. Este detestebil şi detestat de mari mase de oameni.

Creatura asta fabricată în ceauşism, care a fost în diplomaţia ceauşistă mai bine de 20 de ani, consideră că votul cetăţenilor din străinătate este un obiectiv minor. Asigurarea posibilităţii de vot fiecărui cetăţean român este un obiectiv minor. El are obiective majore. Şi n-o să-şi dea demisia pentru nişte sincope la alegeri. De ce? Pentru că aşa cum v-am zis este antrenat în ceauşism, unde votul nu exista. El în structura lui nu are respectul faţă de vot. El are nişte obiective majore, nu te încurci cu faptul că nu au putut să voteze nişte mii, nişte zeci de mii de oameni. Acestea sunt nişte sincope.

Are 80 de ani! Trebuie să începem prin a spune că este un nesimţit, un ticălos pentru faptul că se află în funcţia asta. Asta nu este o funcţie aleasă. Aici a fost numit. Dacă era ales de popor, da, şi la o sută de ani poţi să candidezi să fii ales. Dar ocupă o funcţie executivă în care ar trebui să fie şi nu s-a aflat niciodată Bogdan Aurescu. Băiatul ăla extraordinar care pleda cauza României pentru platoul continental din Marea Neagră, Insula Şerpilor, şi l-a câştigat, prin ştiinţa lui de carte, un profesionist. Cum nu îi e jenă lui Meleşcanu să stea acolo când are vârsta pe care o are, sunt atâţia oameni tineri aici", a spus Cristian Tudor Popescu.