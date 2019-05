Teodor Meleşcanu nu vrea să audă de demisie: Nu e corect ca pentru o problemă cu nişte sincope să renunţ la proiectele mari

"Niciun moment nu mi-am propus acest lucru (demisia - n.r.). În calitatea mea de ministru de Externe, am nişte obiective foarte importante. Sigur, şi alegerile sunt unul din aceste obiective importante. Nu am crezut că este corect din partea mea ca pentru o anumită problemă în care am avut nişte sincope să renunţ la obiectivele mari pe care le am. Sigur, în cazul în care doamna prim-ministru, partidul meu vor dori să mă înlocuiască voi fi întotdeauna gata să-l ajut pe cel care va veni în locul meu”, a afirmat Teodor Meleşcanu, la Digi24.

Întrebat dacă premierul Viorica Dăncilă i-a reproşat ceva, Meleşcanu a răspuns: „Nu, niciodată. Dimpotrivă, m-a încurajat să fac această anchetă să văd care au fost cauzele reale, după care să putem să discutăm despre funcţionarea alegerilor în acest an”.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri demiterea ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, şi a ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare, mai ales în străinătate, unde mii de oameni au stat la coadă pentru a vota.