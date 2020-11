Cristian Tudor Popescu: "Util era lockdown, închidere totală, dar nu acum, ci în urmă cu o lună"

CTP a avut o reacție extrem de critică față de autorități după carantina parțială anunță joi, 5 noiembrie, și spune că decidenții Iohannis și Orban trebuiau să recurgă la soluția extremă: lockdown-ul. Joi, 5 noiembrie, Klaus Iohannis a anunțat, de la masa guvernului, noile restricții în lupta cu pandemia de COVID-19. În ceea ce-l privește, CTP nu este încântat de această mișcare și spune că autoritățile au întârziat foarte mult din acest punct de vedere.

”Util era lockdown, închidere totală, dar nu acum, ci în urmă cu o lună. Închideai tot, țineai o lună. Ce e acum arată așa: ni se prezintă de autorități ceva ce are blană, are coadă, are două urechi, face miau miau, dar nu-i spune pisică.

Pieţele se închid, dar mall-urile rămân deschise. Explicaţia lui Raed Arafat: La piaţă nu se foloseşte cardul

Acum o lună ar trebui să se închidă tot. Se știa matematic, epidemiologic, unde se va ajunge, Problema nu e cea faci, ci când faci. Pierderi oricum există. Să retezi coada pisicii, despre asta este vorba. Nu avem o alternativă în care să nu se producă pierderi de orice fel”, a spus CTP la postul de știri citat.

CTP este extrem de dur cu Guvernul Orban și spune că acesta poate să-și pună pe conștiință mai multe decese de Covid, atât din rândul oamenilor simpli, cât și din rândul cadrelor medicale aflate în prima linie a luptei cu pandemia.

”Acest lucru trebuia asumat de guvernare acum o lună de zile. S-a văzut că asta dă rezultate. E singurul medicament, vaccin, care dă rezultate în momentul de față.

Nu putem judeca acum ce trebuia făcut. În situația de față se produc pierderi economice și pierderi de vieți omenești. Guvernul poate să-și pună pe conștiință niște oameni care au pierdut viața. Nu doar pentru cei care au murit de Covid, ci și pentru medici.

Unii au murit de Covid, alții vor muri de epuizare. Oamenii nu mai rezistă, ăștia sunt. Ne aflăm în această situație cât se poate de proastă. Mai bine iei o măsură dură, decât să o amețești.”, a mai spus gazetarul.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat vineri 10.260 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, au fost înregistrate 123 de decese şi 1.001 pacienţi internaţi la ATI. În ultimele 24 de ore au fost făcute 38.389 de teste - 21.568 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 16.830 la cerere. De asemenea, 2.035 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Guvernul a decis ca after school-urile şi creşele să rămână deschise chiar dacă CNSU a propus altfel, iar şcolile trec online, urmând ca ministrul Educaţiei să emită un ordin în acest sens, a declarat vineri secretarul de stat în MAI Raed Arafat, referindu-se la măsurile propuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru a preveni răspândirea COVID-19. El a mai precizat că că purtarea măştii limitează cel mai mult răspândirea virusului. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a propus, pentru limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca să fie obligatorie pe tot teritoriul ţării, să fie instituite restricţii de circulaţie şi declaraţie pe proprie răspundere noaptea, cursurile în învăţământul preuniversitar să se desfăşoare online, reuniunile şi petrecerile publice sau private, în spaţii închise sau deschise, să fie interzise, magazinele să îşi închidă programul la ora 21;00, iar pieţele care se află în spaţii închise să îşi suspende activitatea, în timp ce cele din spaţii deschise îşi pot continua activitatea.. Farmaciile, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Măsurile ar urma să fie valabile 30 de zile.