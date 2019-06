Cristina Cioran, la un pas de moarte. "Nu puteam striga, nu mă puteam mişca"

Cristina Cioran vrea să tragă un semnal de alarmă cu privre la oamenii care merg la mare şi îşi pun viaţa în pericol, scrie spynews.ro. Şi ea a fost la un pas ne înec în urmă cu câţiva ani. De asemenea, acum nouă ani, ea şi iubitul ei, au salvat un tânăr de la înec. Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" vrea să îi îndemne pe oameni să nu mai fie indiferenţi.

Cristina Cioran a trecut prin momente grele. "M-am supărat şi m-am enervat"

"Mi s-a întâmplat acelasi lucru, am avut aceleaşi trăiri când era să mă inec. Nu puteam striga, nu mă puteam mişca. Un om m-a observat. Îl fixam şi speram să înţeleagă că dacă nu mă ia de acolo o să mor. A înteles, m-a scos din apă exact cand simţeam că mă scufund.

Acum 9 ani, împreună cu prietenul meu, am salvat un tânăr care se îneca în linişte... am observat uitându-mă la el şi văzând cum mă fixa şi parcă îmi transmitea că moare... mi-am adus aminte că am fost în situatia asta! nu fii indiferent! Indiferenţa ucide! #indiferentaucide", a scris Cristina Cioran.