Cristina Ich, probleme de sănătate în a opta lună de sarcină. Ce a păţit iubita lui Alex Piţurcă

Cristina Ich postează des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au îngrijorat în momentul în care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Are febră și migrene, iar medicii i-au interzis să ia medicamente.

Ea este fiica lui Victor Piţurcă. Cum arată şi cu ce se ocupă Claudia FOTO

"Nu am născut, staţi fără grijă. De două zile am febră, migrenă (am de două ori pe an şi este groaznic). Sper să-mi revin. Cel mai crunt este că nu pot să iau medicamente. Mulţumesc pentru grija voastră", a scris Cristina Ich pe Instagram.

Cristina Ich urmează să aducă pe lume un băiețel şi a ținut secretă sarcina până în luna a șasea. Vedeta are o relație cu Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă.