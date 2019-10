Articol publicat in: Justitie

CSM cere declasificarea Raportului MCV şi prelungirea termenului de formulare a observaţiilor

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Consiliul Superior al Magistraturii a cerut, sâmbătă, declasificarea Raportului MCV pe anul 2019, pentru ca toţi membrii Consiliului să poată avea acces la document, şi prelungirea cu o săptămână a termenului de formulare a observaţiilor. Repezentanţii CSM anunţă că Ministerul Justiţiei a solicitat, vineri seară, ca până sâmbătă la prânz un membru al Consiliului sau un reprezentant autorizat să participe la o întâlnire pentru dezbaterea Raportului MCV pe 2019, informând totodată că raportul are regimul unui document clasificat. "Precizăm că este fără precedent şi inadmisibil pentru exercitarea prerogativelor constituţionale ale Consiliului ca Raportul MCV să poată fi consultat de către membri în regimul unui document clasificat şi într-o perioadă atât de scurtă, aspect ce conduce la imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către membrii care nu au acces la informaţii clasificate", arată CSM. CSM solicită public transmiterea prin intermediul MJ a solicitării de prelungire a termenului acordat la o săptămână şi declasificarea documentului pentru garantarea accesului la informaţie al tuturor membrilor Consiliului. CSM precizează într-un comunicat de presă că vineri, la ora 20:16, a fost transmisă preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, de către Ministerul Justiţiei, prin intermediul corespondenţei electronice, solicitarea ca până sâmbătă, ora 12:00, "un membru al Consiliului sau un reprezentat autorizat să participe la sediul ministerului la întâlnirea organizată în scopul dezbaterii Raportului MCV pentru anul 2019".



CSM precizează că Ministerul Justiţiei a informat, prin aceeaşi corespondenţă, că raportul are regimul unui document clasificat şi poate fi consultat numai la sediul ministerului, iar participanţii la întâlnirea organizată trebuie să fie autorizaţi pentru a avea acces la informaţii clasificate.



"Precizăm că este fără precedent şi inadmisibil pentru exercitarea prerogativelor constituţionale ale Consiliului ca Raportul MCV să poată fi consultat de către membri în regimul unui document clasificat şi într-o perioadă atât de scurtă, aspect ce conduce la imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către membrii care nu au acces la informaţii clasificate. Clasificarea Raportului MCV în regimul unui document secret, deşi acesta poate avea cel mult caracterului unui document nepublic, conduce către presupunerea rezonabilă că acest demers nu a fost efectuat cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de Legea nr. 182/2002 privind documentele clasificate", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, acordarea unui termen de câteva ore pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului în vederea participării la dezbaterea Raportului MCV, cunoscute fiind prevederile legale ce stabilesc modul de întrunire al membrilor Consiliului şi cvorumul necesar desfăşurării lucrărilor, reprezintă în fapt "o modalitate de lucru prin care se urmăreşte excluderea Consiliului din procedura formulării observaţiilor cu privire la concluziile raportului şi naşte o legitimă îngrijorare cu privire la modalitatea de abordare, analiză şi gestionarea a celorlalte aspecte esenţiale pentru funcţionarea justiţiei utilizată de Ministerul Justiţiei".



CSM menţionează că întotdeauna şi-a îndeplinit atribuţiile ce îi revin în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, sens în care "a dat de fiecare dată dovadă de implicare prin contribuţii periodice la raportările naţionale privind progresele efectuate şi a participat la toate reuniunile organizate fie cu ocazia Misiunilor de evaluare ale CE, fie în cadrul Comisiei MCV sau la orice alte discuţii pe aceste teme de interes major".



"Consiliul Superior al Magistraturii solicită, în mod public, transmiterea prin intermediul Ministerului Justiţiei, în calitate de punct de contact în cadrul MCV, a solicitării de prelungire a termenului acordat la o săptămână şi declasificarea documentului pentru garantarea accesului la informaţie al tuturor membrilor Consiliului, în vederea formulării observaţiilor solicitate în acord cu principiile statuate prin Decizia de Instituire a MCV pentru România şi Bulgaria emisă în anul 2006", se mai precizează în comunicat.



Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat marţi că Raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare va fi prezentat public la începutul săptămânii viitoare.



"Raportul MCV o să iasă la începutul săptămânii viitoare. Din informaţiile mele, probabil o să ni se transmită pe căile diplomatice spre sfârşitul săptămânii şi la începutul săptămânii viitoare o să fie făcut public. Fiecare instituţie ne asumăm în dreptul nostru ceea ce facem şi nu facem pentru bunul mers al justiţiei", a declarat Birchall, la CSM.

