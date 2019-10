Articol publicat in: Justitie

CSM discută cererea lui Felix Bănilă de a-şi continua activitatea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

Fostul şef al DIICOT, Felix Bănilă, a solicitat continuarea activităţii de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) dezbate joi cererea lui Felix Bănilă. Şedinţa Secţiei pentru procurori este programată la ora 14.00. Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, şi-a anunţat demisia de onoare, după ce preşedintele Iohannis i-a solicitat plecarea din fruntea DIICOT, fiind nemulţumit de anchetarea cazului Caracal. Şeful statului a semnat, în aceeaşi zi, decretul de eliberare din funcţie.



Felix Bănilă a fost instalat, în iulie 2018, în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), el afirmând că prioritatea sa este evaluarea întregii activităţi a DIICOT.



Felix Banilă, în vârstă de 47 de ani, a fost procuror la Parchetul Tribunalului Bacău.

