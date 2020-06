CTP: "Bădulescu e doamna Firea rasă în cap. S-a adresat celor din specia lui, maimuţe antropoide"

"Acesta e terorism politic", a afirmat Cristian Tudor Popescu, comparându-l pe Bădulescu cu fostul lider PSD Liviu Dragnea.

"S-a inspirat de la domnul Dragnea cu valizele. Aşa a venit şi dânsul cu dulapul", a adăugat CTP.

"Pentru mine această secvenţă mi-a adus în minte nişte imagini din biologie. Ştiţi că există o animaţie cunoscută în legătură cu evoluţia omului. De la peştii placodermi până la om. Şi trecerea de la maimuţele antropoide la om se face printr-o verigă de legătură numită pitecantrop. Adică prin erecţia maimuţei antropoide se ajunge la pitecantrop şi apoi la om. Nu pot să nu văd ca pe o expinere a pitecantrop prin erecţie în partea stângă şi a homo sapiens în partea dreaptă (n.red: în filmare Aurelian Bădulescu stă în stânga, iar Nicuşor Dan în dreapta). Asta e în termenii cei mai generali", a spus CTP vineri seară la Digi24.

"Domnul acesta, în acţiunea sa de terorism... Acesta este un terorism politic. Terorism comportamental faţă de acest om care venise să-şi ţină conferinţa de presă. Fiind anunţată o conferinţă de presă domnul Bădulescu putea să se aşeze lângă jurnalişti. Dulapul ăla semăna mai degrabă a sicriu de mici dimensiuni. Ce a vrut să spună cu el? Că ND ar fi fost băgat în dulap în ultimele două luni. Păi şi care e problema? Era obligat să iasă? Calitatea domnului ND e de candidat la Primăria Capitalei. Un candidat e liber să-şi facă tipul de campanie electorală pe care şi-o doreşte. Nu e o persoană cu funcţie executivă aşa cum are domnul Bădulescu. Ce rău a făcut locuitorilor Capitalei domnul Nicuşor Dan că a stat în izolare în starea de alertă? A deturnat fonduri? În timp ce acest domn, la ora 10 dimineaţa, se găseşte aici. Viceprimar al Capitalei. Cine i-a permis să părăsească locul de muncă?", a completat jurnalistul.

