Cu ce se ocupă acum Gemenele de la Indiggo, în pandemia de coronavirus: "Vă rog, daţi share şi prietenilor"

Româncele sunt foarte descurcăreţele, astfel că au văzut și în această situație dramatică o nouă oportunitate. Au lansat recent un album cu piese religioase pe care le prezintă ca și ”compoziții anti-virus dictate de către Sfântul Duh”. Albumul trupei Indiggo este cântat integral în limba engleză și a fost lansat în format electronic. Acesta poate fi achiziționat contra sumei de șapte dolari.

”Dragi prieteni, noul nostru album, ”Church of Love” (Biserica iubirii) este acum disponibil pe iTunes & Apple Music pentru doar 7 dolari. Aceste puternice compoziții anti-virus ne-au fost dictate de Sfântul Duh pentru a vă oferi vouă Lumină și o protecție împotriva oricărei boli, frică, durere!

Ne-am bucura să cântați alături de noi cântecele noastre și să lăsați Lumina Adevărată să vă umple inima. La cerere, vă vom trimite și versurile! Așteptăm suport și feedback din partea voastră. Vă rog, dați share și prietenilor”, au scris fetele de la Indiggo pe pagina lor de socializare.

Surorile Indiggo dispuse să facă ORICE pentru celebritate

După ce au eșuat la concursul "America's Got Talent", fetele Indigo au scos o carte de poezii care nu are însă atât de mult succes. Cele două artiste românce sunt plecate de ani buni peste hotare, unde au încercat să se lipească de diferite personalități din America.

Gabriela și Mihaela Modorcea locuiesc în New York, America, și au reușit la un moment dat să colaboreze cu cântăreții Kanye West și Jay Z la piesa Murder to Excellence de pe albumul Watch The Throne din 2011, unde pe fundal se auzea vocea lor cântând La la la.

După asta, Mihaela Modorcea a scos pe piață o carte de poezii "Wiched Clone" (n.r. Clona cea rea"), care costă 19, 99 dolari, cu care credeau că vor da lovitura. Din păcate, vârzările nu au fost foarte mari, iar surorile Indiggo, lansate pe piață ca și artiste, au dat greș și în poezie. Fetele au lansat chiar și reduceri cu ocazia zilei Îndrăgostiților, însă cum facebook-ul lor este foarte sărac și au doar 500 de like-uri nici acolo nu au avut un succes prea mare.



Surorile de la trupa Indiggo au fost unele dintre cele mai controversate apariții de pe scena muzicală din Romania. Gabriela și Mihaela Modorcea au încercat din răsputeri să se impună în România, însă fără succes, așa că au decis să ia drumul Americii, însă nici acolo nu au devenit staruri, așa cum își imaginau.

În anul 2008, gemenele de la Indiggo au vrut să demonstreze ce pot și s-au înscris la show-ul de talente "America's Got Talent", unde s-au făcut de râs. El nu renunță la ideea de a deveni celebre și continuă să facă show-uri prin Statele Unite.