Culiță Sterp are grijă de frații lui și, când simte că sunt supărați, îi ajută cu bani ca să le ridice moralul, scrie wowbiz.ro.

Artistul de muzică de petrecere a ajuns să se certe cu Iancu după un astfel de episod. Supărat că fratele lui nu i-a apreciat gestul, Culiță i-a dat un mesaj public.

"Uitați ce frate am. Am văzut că era supărat și am zis să îi pun niște bani, ca să ăi treacă supărarea, că mă gândeam că nu are. Asta s-a întâmplat ieri și el nici măcar nu mi-a văzut mesajul. Iancu, sugaciule, trimite banii înapoi și să nu mă mai cauți", a scris Culiță Sterp pe contul lui de Instagram.