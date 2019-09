Cum a aflat Cătălin Botezatu că are cancer. Care e starea designerului, interviu cu cea mai bună prietenă a sa VIDEO

Cătălin Botezatu a reușit să învingă cancerul la colon, iar acum se recuperează. El este acum la un nou control la clinica din Turcia, unde medicii vor să se asigure că totul este bine. Designerul Monica Vlad, una dintre prietenele sale cele mai bune, a vorbit la România TV, de la Săptămâna Modei de la Paris, despre starea lui Cătălin Botezatu.

"Chiar în perioada asta de recuperare, Cătălin mi-a spus: Îţi dai seama, am pierdut Parisul! Este un foarte bun organizator, noi toţi am învăţat de la el să facem lucrurile ca la carte şi de data asta, chiar în absenţa lui, am rememorat timingul în care trebuia să ne încadrăm şi să fie totul perfect: muzică, scenă, lumini", a spus Monica Vlad, pentru România TV.

Ea a dat detalii şi despre starea lui Botezatu. "S-a recuperat repede, dar trebuie să aibă foarte mare grijă de el în următoarele luni". De asemenea, Monica Vlad a povestit cum a aflat Cătălin Botezatu că suferă de cancer la colon: "S-a întâmplat accidental. Avea nişte simptome de apendicită şi s-a depistat că nu era de fapt o simplă apendicită. E bine că s-a aflat la timp, e bine că a avut parte de servicii medicale de foarte bună calitate".

