Cum a ajuns un comandant de navă român prizonierul marinarilor care făceau trafic cu droguri

Pe data de 19 mai 2018 am părăsit România în direcţia La Valletta Malta ca urmare a unei înştiinţări telefonice primită de la doamna Josette Zamit sora lui Pol Attard, patroni şi antreprenori ai unei companii care se ocupă cu comerţul maritim internaţional pe nume Patron Group, companie la care am mai lucrat până în 2016 pe nava Sea Patron, potrivit adevărul.ro

Aceştia m-au solicitat pentru un voiaj pe o nava a lor, urmând să semnez contractul de muncă la destinaţie. La sosire, am fost însoţit de doamna Zamit (patroana a firmei Patron Group alături de fratele sau Pol Attard, la care mai lucrasem în 2016) pe o nava de dimensiune mici de 42 metri lungime cu numele Sea View, număr IM0 6710358, sub pavilion Kingston.

Ajuns la bord spre seară şi am fost condus la cabina comamdantului de marinarul olandez Groeneweg This. M-am odihnit şi a două zi, duminică 20 mai 2018 am controlat actele navei şi aparatele de navigaţie care erau în regulă, mai puţîn staţia radio care era defectă. Nava era veche construită prin 1967, fiind trasformată dintr-o navă de pescuit într-o nava de tip off shore cu foarte multe cabine destinată transportului de personal pentru platforme marine, nava neavând magazii de marfă, potrivit adevărul.ro.

Luni 21 mai 2018 s-au efectuat aprovizionări de material şi provizii precum schimbarea numelui navei în M/Y Quest - făcute de Pol Attard cu ajutorul secundului navei Bonello David care era unchiul lui Pol Attard amândoi de naţionalitate malteză. Marţi 22 mai 2018 s-a anunţat plecarea navei într-un voiaj în Tunisia probabil urmând să între în serviciul pentru care era construită nava, de transport persoane de la platformele din zona către uscat şi invers. În baza documentului Port Clearance(pe care îl anexez la prezenţa) eliberat de Căpitănia Portului şi înmânat mie de către Pol Attard. Acesta a adus la plecare şi o staţie de comunicaţii mobile prin satelit pe care i-a înmânat-o secundului navei Bonello David pentru că staţia radio nu funcţiona.

Am părăsit portul La Valletta în jurul orei 18.30 cu pilot la bord cu destinaţia Tunisia nava corespunzând din toate punctele de vedere cerinţelor. A două zi dimineaţă spre surprinderea mea am fost trezit din somn mult mai devreme decât ar fi fost normal, în jurul orei 4, să vin urgent pe comandă de navigatier. Ajungând pe puntea de navigaţie am fost întâmpinat de marinarii Groeneweg This-Olanda, Mohamed Elbosati-Egipt, Ahmed Mohamed,-Egipt şi secundul maltez Bonello David care pe un ton ameninţător mi-a comunicat că din acel moment nu mai sunt comandantul navei şi că va trebui să mă supun necondiţionat ordinelor ce le voi primi de la acesta spunându-mi că jurnalul de bord nu va mai fi completat.

Aparatul de comunicaţii prin satelit a ajuns în mâinile marinarului Groeneweg This sub a cărui control am fost tot timpul , eu fiind supravegheat în comandă de navigaţie pe parcursul voiajului cu concursul celorlalţi plus un Italian care nu a fost atunci de faţă, pe nume Cantaro Salvatore. Mi s-a spus că dacă ţin la viaţă mea să urmez întocmai ce mi se comunica. A început să îmi fie frică pentru viaţa mea, mai ales că nu aveam la îndemână nici un mijloc de comunicare. În continuare sub o supraveghiera strictă a celor de mai sus am fost forţat să execut ordinelor lor contrar voinţei mele, sub ameninţări de tot felul şi cuvinte înjositoare. Aşa am devenit prizonierul acestuia echipaj care a schimbat drumul navei dinspre Tunisia către zona de frontieră dintre Algeria şi Maroc, cam în dreptul oraşului Gazaouet unde ajunşi pe dată de 27 mai 2018 în largul marii s-au încărcat de la două bărci acostate de-a lungul navei nişte pachete pe care eu le bănuiam a fi ceva ilegal. Ulterior s-a dovedit a fi 10 tone de droguri de tip haşiş.

În largul marii nu aveam nici un mijloc de comunicaţii cu coasta sau cu oricine altcineva, telefonul mobil fiind impracticabil din lipsa semnalului iar declanşarea alarmei SOS era imposibil de efectuat pentru că am fost ameninţat că mă omoară dacă fac ceva necugetat, eu fiind în permanentă supravegheat. Nu ştiu încotro trebuia să ajungă ajungă nava după ce au încărcat acele pachete dar pe sistemul AIS (Automatic Identification System) secundul a introdus destinaţia Alexandria, potrivt adevărul.ro.

Ulterior, uitându-mă pe harta de navigaţie, am văzut un semn şi un marcaj în dreptul Libiei, în largul portului Tobruk, şi am bănuind că acolo trebuia să ajungă nava. Pe drumul de întoarcere, pe data de 29 mai 2018 am fost interceptaţi de o nava militară italiană, care ne-a cerut despre datele nava prin canalul VHFsi pentru că eram supravegheat şi nu vedeam nava să ştiu la ce distanţă este, nu am putut să comunic ce mi s-a întâmplat de frică că voi fi aruncat peste bord.

Citeşte şi Adolescent arestat pentru că a folosit un robot teleghidat pentru a trimite droguri peste graniţă



Doar atât am putut să fac, la întrebarea: care era portul de plecare al navei, eu am răspuns eronat că portul de plecare era Gibraltar, ceea ce era imposibil să fie în poziţia şi direcţia pe care o avea nava , fapt ce a trezit suspiciunea celor de pe nava militară şi a ajutat la decizia de a inspecta nava şi astfel la desconspirarea traficanţilor. Am avut mari probleme cu Bonello David şi am reuşit cu greu să justific minciună în orele şi zilele care au urmat până când nava militară ne-a abordat, fiindu-mi frică că aceştia îmi puteau lua viaţă.

Pe data de 31 mai 2018 ajungând aproape de insula italiană Pantelleria secundul navei care ordonase practic celorlalţi să mă ţină prizonier si sa fiu supravegheat tot timpul a dat ordin să îi dau telefonul mobil de teamă că în această zona precum şi în apropierea Sicilia pe unde urmă să trecem se putea prinde semnal la telefonul celular şi aş fi putut anunţă poliţia.

Telefonul meu a fost sechestrat şi am trăit o teamă cumplită că putea fi controlat şi găsite fotografiile pe care le-am făcut în ascuns atunci când s-au încărcat pachetele suspecte de la cele două bărci. Datorită minciunii pe care am spus-o, nava a devenit suspectă şi în felul acesta a fost oprită în largul marii de către o nava militară italiană Guardia di Finanza Palermo, la 170 mile distanţă de portul Catania Sicili, ocazie care în urmă controlului efectuat s-au găsit acele pachete susupecte şi am aflat şi eu că era vorba de droguri.

Nava a fost dusă în portul Catania şi întregul echipaj arestat. De atunci şi până în prezent nu am fost anchetat în mod serios cu toate că am insistat şi am făcut în scris nenumărate cererei la magistratură şi procuratura. Am fost încarcerat în închisoare la Piazza Lanza din Catania Sicilia unde am fost închis 7 luni până pe data de 23 Decembrie 2018 când am fost transferat la închisoarea Luigi Bodenza oraşul Enna din Sicilia Mi s-a Interzis să vorbesc cu oricine altcineva, dar în penitenciar am fost agresat psihic şi fizic de către gardieni în mai multe rânduri, în 9 aprilie 2019, 11 iunie 2019 şi 25 iunie 2019.

Eu am făcut nenumărate cereri către procurorul de caz să mă investigheze şi să îi spun ceea ce ştiu, dar nu am fost niciodată chemat la procuratura pentru a spune şi ceea ce eu am de spus. În penitenciar am fost supus la agresiuni psihice şi fizice până pe data de 23 iulie 2019 când familia mea a reuşit să obţină aprobarea justiţiei să continui arestul la un domiciliu din Catania, via D'Amico no 72 la care mă aflu şi în prezent, unde am închiriat o camera pe cheltuiala proprie.

Nu s-a ţinut cont de etatea mea şi nici de starea mea precaria de sănătate astfel că, după ieşirea din carceră datorită durerilor abdiminale cauzate de tot felul de agresiuni ce mi-au fost administrate, pe dată de 04 August am ajuns de urgenţă cu ambulanţă la Spitalul Garibaldi din Catania unde s-a hotărât că este necesar să mi se facă o intervenţie chirurgicală de iernie onbilicala avansată că urmare a unei operaţii precedente de ulcer perforat şi peritonită. Încă până la această dată nu am fost chemat pentru intervenţie cu toate că am făcut toate controalele premergătoare şi am dureri mari în continuare cu un pericol crescut de a face ocluzie intestinală.

Următorul proces va avea loc curând pe 10 decembrie 2019 dar din câte sunt informat de avocatul meu, se va amână din motive de non conformitàte juridică la o dată necunoscută. S-au efectuat o serie întreagă de audienţe judiciare la tribunalul din Catania unde ar trebui să se ţină procesul, până acum toate amânate (această este al unsprezecelea la număr) din fel şi fel de motive. Sunt extenuat fizic şi moral. Va rog ajutaţi-mă şi va rog faceti ceva în numele adevărului. Va rog cu tot respectul să mă ajutaţi pentru că sunt un om disperat şi nevinovat care stă fără nicio justificare în arest la domiciliu în Italia fără să se înceapă un proces în instanţa ( au fost numai amânări). Sunt bătrân şi bolnav şi fără un ajutor din partea statului român voi fi o victima sigură.