Cum a reuşit un escroc italian să opereze în cele mai renumite clinici din România. Asistentele au văzut că nu ştia să-şi pună mănuşile

Într-una dintre zilele de dinainte de Crăciun, reci și aglomerate, chirurgul Matthew Mode, „unul din cei mai buni chirurgi plasticieni din SUA", după cum îl prezintă clinica bucureșteană Prestige, intră în sala de operații a Spitalului Monza, din estul capitalei României.

Un medic de elită într-o clinică de elită cu 20 de milioane de euro cifră de afaceri în 2018, Monza este unul dintre cele mai mari spitale private din țară. La cardiologie, specialitatea de bază a instituției, „media plătită de pacienți pentru o intervenție este de 7.000 de euro", potrivit managerului Luca Militello, citat de economica.net.

Spitalul Monza din București e deținută de o companie proprietară a 10 spitale în Italia, și, în afară de concentrarea pe cardiologie și neurochirurgie, Monza se dezvoltă rapid și pe alte specialități. Recent, Monza a achiziționat prima clinică de chirurgie plastică privată din România, fondată de medicii Dana și Ștefan Jianu.

În ziua de dinainte de Crăciunul lui 2018, tot pe chirurgie plastică va opera Matthew Mode, una dintre vedetele medicale la modă pe scena pretențioasă a VIP-urilor bucureștene, scrie Libertatea.

"Nici n-a intrat în prima operație și are deja listă de așteptare!", remarcă un coleg de la Monza despre Matthew Mode.

Reputația îl precede pe expertul internațional. Studii la Johns Hopkins University School of Medicine! Încă din 2016, „chirurgul englez" oferea un interviu pentru Click, în care se pronunța, ca specialist de clasă, în legătură cu presupusul implant mamar al cântăreței Andreea Bălan. Apoi, din martie 2018, Matthew Mode începe să opereze în București, în nu mai puțin de patru clinici: Euromedical, Prestige, MH Medical Group și Monza.

Cartea sa de vizită este impresionantă. A studiat in SUA și a lucrat în Marea Britanie, Spania, Italia și, acum, în România. CV-ul bărbatului de 38 de ani te copleșește, pur și simplu. Matthew Mode a studiat la UPMC Presbyterian Shadyside Hospital și la The Johns Hopkins University School of Medicine, facultate care de 125 de ani fixează standardul în învățământul academic medical al lumii. Spitalul universitar Johns Hopkins a fost ales, pentru 20 de ani la rând, cel mai bun spital din SUA.

„Am tresărit când am văzut că nu-și pune corect mănușile!".

Intervenția chirurgicală pe care o începe Matthew Mode, este una de înlocuire a implanturilor mamare. Pacientul este o femeie tânără. „L-am văzut pe medic cum a intrat în grupul operator cu mâinile jos, și nu ridicate, așa cum e procedura!", spune una dintre asistentele prezente în sală.

Conform protocoalelor medicale, după igienizarea mâinilor chirurgul trebuie să-şi ţină braţele deasupra taliei, iar palmele deasupra coatelor, pentru minimizarea riscului de infecţie. Aşa trebuie să intre în sala de operaţie, fără să atingă nimic. De ce? Pe de o parte, apa trebuie să se scurgă spre cot şi nu spre vârfurile degetelor. Pe de altă parte, această poziţie este şi menită să le „spună" colegilor că mâinile au fost igienizate şi nu trebuie atinse. Întregul ritual de pregătire a operaţiei este standardizat în săli de operaţie din lumea întreagă şi gândit milimetric tocmai pentru a evita contaminarea cu bacterii.

„Am tresărit când am văzut că nu știe să-și pună mănușile!", remarcă, din nou, asistenta. Și pentru medicul ATI, tot o femeie, operația cu Matthew Mode se transformă într-o experiență de neuitat. Inițial, specialista ATI s-a pregătit „să dea anestezie" pentru ceva mai mult de o oră, pentru că atât durează o înlocuire de implant de sân în situația concretă a pacientei de la Monza.

În final, operația făcută de Matthew Mode a durat aproape patru ore!

Ce s-a petrecut în sala de la Monza poate fi redus la câteva cuvinte: pacienta a supraviețuit. Matthew Mode putea, foarte bine, să țină bisturiul invers. Căci eminentul chirurg britanic Matthew Mode se numește, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneția, cu doar 8 clase absolvite, a cărui ultimă meserie documentată este aceea de valet de parcare, omul care ia cheile și aduce mașina, înainte de a intra în istoria medicinei.

În 2011, Matteo Politi a primit o sentință de un an și jumătate în Italia, cu suspendare, după mai mulți ani în care a mințit că e medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputație bună din Modena: Luigi Vincenzo Politi.

Legitimația pe care Matteo Politi a falsificat-o în Italia Legitimația pe care Matteo Politi a falsificat-o în Italia La Stampa: „Hoțul de identitate" „Hoţul de identitate, devenit medic fără să facă liceul. Clonând viaţa unui medic real, şi-a bătut joc de pacienţi şi spitale timp de doi ani", titra La Stampa, în septembrie 2010.

„Nu are nici măcar bacul, dar a păcălit şase spitale din patru regiuni că este medic şi a reuşit chiar să-şi deschidă propriul centru de estetică", scria şi cotidianul local Nuova Venezia.

Pentru cariera sa italiană, Matteo Politi și-a făcut documente false, în care a trecut toate cele trei prenume: al său şi ale medicului nevinovat căruia îi fura identitatea. Cu ele, în mai multe spitale din Peninsulă, a reușit să intre în sălile de gardă. A ajuns chiar să ţină cursuri la un centru de formare pentru chirurgi plasticieni din Verona.

Depistat în Italia, cu scandalul de presă și cu o condamnare în spate, Matteo Politi a venit în România, și-a schimbat numele în Matthew Mode și a reușit nu doar să se învârtă prin spitale, ci și să opereze!

Ca să reușească performanța de a-și parca bisturiul în pacienți, Matteo Politi, pe numele de scenă Matthew Mode, a avut nevoie de participarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) din Ministerul Sănătății.

Matthew Mode a obținut un aviz de la DSP! Orice medic străin care practică în România e obligat să obțină avize de la două foruri: Colegiul Medicilor (CMR) și Ministerul Sănătății. Doar ambele acorduri, împreună, sunt valabile. În cazuri excepţionale, când medicul practică ocazional sau vine în România pentru a ţine cursuri, este suficient avizul CMR. Niciodată însă, nu poate lipsi avizul CMR. Cu alte cuvinte, clinicile care i-au permis lui Matthew Mode să opereze pacienţi nu au respectat reglementările legale.

„Există cazuri în care mari profesori din străinătate vin să opereze pentru câteva zile la noi. Și ei solicită acordul Colegiului din România, așa e legea peste tot", spune medicul Adriana Mihalaș, șefa avizărilor de la Colegiul Medicilor București. Matthew Mode a sărit Colegiul Medicilor.

Și a mers direct la DSP. „Matthew Mode a pretins la DSP că la noi e aglomerație, că durează ceva timp avizarea, ceea ce e adevărat, pentru că încercăm să ținem lucrurile în ordine. Avem 14.000 de medici avizați de Colegiul Medicilor București", spune un om din Colegiu. Camuflat în Matthew Mode, Matteo Politi s-a dus la DSP și, pe baza unei diplome false de la facultatea de medicină din Priștina, a obținut ștampila! Cum i-a păcălit pe cei de la Monza: „Am luat avizul de la Ministerul Sănătății, vin și cu cel de la Colegiul Medicilor" Apoi, chirurgul de renume internațional Matthew Mode a mers la Monza, le-a arătat avizul Ministerului Sănătății și le-a promis că, în scurt timp, va aduce și aprobarea de la Colegiul Medicilor. Cum notorietatea sa mediatică adunase deja coadă la programări, Monza l-a acceptat.

Magia a durat până când, ieșite din prima operație, asistentele au sesizat medicilor suspiciunile.

„E posibil să avem un impostor la acest nivel?!", s-a adresat, stupefiat, colegilor chirurgul plastician Ștefan Jianu, printre primii care s-au alertat.

Ștefan Jianu tocmai își vânduse afacerea și priceperea celor de la Monza și i se părea că a nimerit într-un coșmar. Doctorul Jianu a sunat la Colegiul Medicilor București. Aici, doi medici, Lucian Negreanu, vicepreședinte Colegiului și șeful departamentului Jurisdicție, și Adriana Mihalaș, șefa de la Avizări, au încercat să înțeleagă ce se petrece. „Practic, au făcut muncă de detectivi", povestesc colegii lor.

De ce i-a dat DSP avizul?! Matthew Mode nu figura pe avizul oferit uneia dintre clinicile unde el opera: Euromedical. Când sunt avizate, clinicile prezintă o schemă de personal. Britanicul lipsea în acte, dar apărea la operații și în mecanismul de promovare.

Reporterii Libertatea au verificat personal baza de date a Colegiului Medicilor din Marea Britanie, care e publică și unde Matthew Mode susține că a practicat. Nici un rezultat. Matthew Mode nu există nicăieri, pentru că există Matteo Politi, în universul paralel al escrocilor globali

Medicul Lucian Negreanu, vicele de la Colegiu, un gastroenterolog cunoscut care lucrează și la Monza, i-a căutat pe cei de la clinica privată, care avuseseră dubii.

Coșmarul se confirmase, cercul se închisese. Ieri, rugată să comenteze cazul, conducerea spitalului Monza a oscilat vreme de două ore între a pofti afară din spital, cu paza, pe reporterul Libertatea şi a oferi o reacţie oficială. Până la urmă, a decis să comunice doar: „Nu putem discuta, pentru că este o anchetă în desfăşurare". La închiderea ediţiei, aşteptam încă răspunsul Direcţiei de Sănătate Publică a Capitalei, instituţia care i-a oferit un aviz medicului închipuit. Nu au anunțat pacienții și nu au făcut publică înșelătoria După un an de când a practicat medicina în România, fără să aibă drept de liberă practică, după zeci de operații la diverse clinici, Matthew Mode s-a dovedit a fi Matteo Politi, cu zero studii medicale.

Conducerea Colegiului Medicilor din București a făcut plângere la Parchetul General. În ultimele săptămâni, în grabă, clinicile care l-au adoptat pe reputatul Matthew Mode au început să încerce să-l șteargă din programările lor, din site-uri, de pe Facebook, locuri unde el devenise sinonim cu succesul. Urmele însă rămân. Nici unul dintre spitale nu și-a anunțat și pacienții și nu a informat opinia publică asupra înșelătoriei din sistemul de sănătate.

Medicul fals spune că e plecat din țară.