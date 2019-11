Cum a scăpat fostul preşedinte al României din două atentate: "ca să vezi ce înseamnă destinul!"

”Când am fost cu colegul meu Popescu, în '80, la un congres în Franța, ca să vezi ce înseamnă destinul: După ultima zi, trebuia să mai stăm o zi la Veneția că eram în circuit. Hai să mâncăm. Seara, am schimbat trenul, iar a doua zi am văzut la televizor că teroriștii au aruncat în aer exact vagonul acela al nostru!”, a povestit el.

”Am fost recent la un târg de Crăciun la Berlin. Am plecat, am ajuns la aeroport și am primit telefon de la Alina Stan că a avut loc un atentat chiar în locul unde fusesem cu o oră și jumătate înainte! Deci, sunt un beneficiar al acestei extraordinare pronii cerești. Nu cred că această este importantă. Important este nu cât trăiești, ci cum trăiești și modul cum faci alegeri în anumite răscruci ale vieții”, a mai spus fostul președinte Emil Constantinescu la lansarea cărții sale.

Fostul consilier prezidențial Dorin Marian a vorbit despre o întâmplare de pe vremea când Emil Constantinescu candida la președinție, la lansarea volumului "Emil Constatinescu 80 - Om de stiinta, om de stat. Marturii".