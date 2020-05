Cum ajunge un judecător agent imobiliar cu terenurile statului. Cazul Tudoran

Fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran este acum de negăsit, după demisia din funcția de magistrat de la Curtea de Apel București din 2019. Pe de o parte, unele publicații l-au acuzat de corupție și dobândire de avere nejustificată, în timp ce altele le-au acuzat pe cele dintâi că ar fi orchestrat o campanie de presă împotriva judecătorului. În mijlocul scandalului, judecătorul Ion-Tudoran a ales să demisioneze și să dispară, fără să riposteze la dezvăluirile de presă.

Documente inedite intrate în posesia LINX arată că magistratul este mai mult decât pare: acum 20 de ani, judecătorul deținea o funcție cheie în Guvernul României și semna Hotărâri de Guvern care erau preambulul unor afaceri imobiliare grele cu terenuri ale statului român.

De la muncitor necalificat la judecător

Potrivit documentelor intrate în posesia noastră, Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran a intrat în câmpul muncii pe 21 noiembrie 1975. Dar nu neapărat unde ați fi crezut, adică în magistratură, ci la Direcția Drumuri și Poduri Craiova, Secția Utilaj Transport din Craiova. În septembrie 1976, cartea de muncă arată că actualul magistrat demisionar a încetat activitatea la Secția Utilaj Transport din Craiova și, până în august 1977, nu mai apare ca muncind undeva. O lună, însă, în 1977 (august – septembrie), a fost angajat ca “m. nec.” (muncitor necalificat – n.r.) la E.G.C. Craiova.

După patru ani de pauză în câmpul muncii, Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran reapare, în octombrie 1981, direct ca judecător stagiar la Judecătoria Giurgiu.

14 ani mai târziu, în 1995, conform “Monitorului oficial”, devenea judecător la Tribunalul București, potrivit unui decret al lui Ion Iliescu.

La 1 iulie 1998, Ion-Tudoran era nu doar judecător al Curții de Apel București (CAB), ci și vicepreședinte al acestei instanțe, la 20 de ani după ce, în Craiova, se angaja ca muncitor necalificat. Magistratul a ocupat funcția de vicepreședinte al CAB între 1 iulie 1998 și 28 septembrie 1999, apoi între 5 ianuarie 2001 și 7 iulie 2002. Practic, un mandat de patru ani, mai puțin un an și aproape patru luni între septembrie 1999 și ianuarie 2001, conform unui document postat pe propriul site de către Curtea de Apel București.

Detașare la UM 02544

Cu ce s-a ocupat judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran între septembrie 1999 și ianuarie 2001? După cum arată documentele de muncă pe care le deținem, a fost detașat la UM 02544. Unitatea militară cu acest număr este Direcția Financiară a Ministerului Apărării. Până în anul 2000, ultimul an în care magistratul Ion-Tudoran a fost detașat la Ministerul Apărării, UM 02544 ținea și contabilitatea SIE, după cum probează un articol din Adevărul din 2002, în plin scandal de pedofilie în care implicat istoricul Kurt Treptow. Sub titlul “Casa din Iasi folosita de fundatia lui Treptow apartine SIE”, Adevărul scria astfel: “Fundatia condusa de Kurt Treptow functioneaza, la Iasi, intr-un imobil care "nu apartine si nu a apartinut niciodata Ministerului Apararii Nationale", ne-au declarat, ieri, surse din MApN. Potrivit acestora, casa a apartinut dintotdeauna Serviciului de Informatii Externe. In anul 1996, SIE a pus locuinta la dispozitia Fundatiei pentru Cultura si Studii Romanesti din Iasi, fundatie condusa de sotii Treptow. Pe actul incheiat intre fundatie si SIE, la data de 19 decembrie 1996, apare totusi antetul MApN, insotit de denumirea si de stampila unei unitati a Armatei - UM 02544/B1 Bucuresti. Reprezentantii MApN ne-au explicat insa ca sub aceasta denumire se ascunde o unitate a SIE - mai exact, fosta structura financiara a acestui serviciu de informatii. In anul 1996, SIE nu avea o Directie Financiara proprie si isi rezolva problemele financiare prin intermediul Directiei Financiare a MApN, la care era "arondata". Pentru a garanta confidentialitatea operatiunilor SIE si a spori confuzia, structura financiara a SIE folosea indicativul UM 02544/B1, in timp ce adevarata structura financiara a MApN se numea, ca si in prezent, UM 02544. "Uzurparea" de catre SIE a calitatii de unitate MApN a incetat in anul 2000, cand, prin noua sa Lege de organizare si functionare, SIE si-a infiintat o Directie Financiara proprie.”

