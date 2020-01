Luju.ro face noi dezvăluiri despre fostul judecator Ion-Tudoran

Nu trece zi fara sa aflam ceva despre fostul judecator Ion-Tudoran! Informatiile despre obiceiurile si problemele lui Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran apar acum ca ciupercile dupa ploaie. Jurnalistii de la National.ro scriu ca fostul judecător de la CAB si-ar fi lichidat toate depozitele bancare, de teama sa nu ii fie luat vreun banut din averea stransa. Operatiunea de golire a conturilor ar fi avut loc intr-un interval de cateva luni, caci, semnaleaza National.ro, daca in iunie 2019 Ion-Tudoran avea in conturi 29.394 euro si 116.000 lei, in 7 octombrie 2019 anunta ca nu mai are nimic in banci.

Pe de altă parte, Miorita Ban de la Tribunalul Bucuresti a formulat plangere prealabila impotriva Hotararii Sectiei pentru judecatori prin care i s-a respins cererea de acordare a unui aviz pentru o eventuala detasare a sa la Institutul National al Magistraturii, in calitate de formator cu norma intreaga la disciplina "Etica si organizare judiciara". Pesemne, isi doreste foarte tare sa scape de dosare si sa stea numai in INM, unde sa vorbeasca despre etica si organizare judiciara. INM, stiti, institutia de unde a fost practic data afara Livia Stanciu, dupa ce s-a stabilit ca nu mai detine calitatea necesara pentru a le preda viitorilor magistrati, aceeasi institutie la care s-a visat mare director fostul membru CSM judecatorul Horatius Dumbrava.

Mai multe detalii, pe luju.ro