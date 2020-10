Cum arată acum Mihai Munteanu, câştigătorul Chefi la cuţite, sezon 6. Este de nerecunoscut după ce a slăbit enorm

A fost o reală surpriză pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite”, după ce a apărut la emisiunea „Star Matinal” de la Antena Stars pentru a găti. Chef-ul a trecut printr-o transformare uluitoare, a slăbit enorm, iar acum arată complet altfel.

Mihai Munteanu este extrem de active pe rețelele de socializare și face senzație cu fiecare fotografie postată, semn că acesta se bucură de multă apreciere din partea fanilor săi.

Munti a câştigat Chefi la cuţite, sezon 6

Mihai Munteanu a fost copleşit de emoţii şi abia a făcut câteva declaraţii. Acesta e mândru de reuşita sa. "Nici acum nu îmi vine să cred că am câștigat! Am simțit că mi-a fugit pământul de sub picioare, a fost o nebunie totală în finală", a spus Mihai Munteanu.

Pentru prima dată în șase sezoane, Florin Dumitrescu nu a avut nicio șansă la titlu, căci bucătarii săi au părăsit competiția chiar înainte de cea de-a treia probă, iar cuțitul său de aur, Silviu Nedelea, a jucat în semifinala în tunică albastră: "Pentru mine a fost greu sezonul acesta. A fost un sezon plin de lupte fizice, interioare. A fost totul ca în deviza noastră, a echipei roșii – până la sânge!".