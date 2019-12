Cum explică un deputat PNL traiul lui Orban cu 3000 de lei pe lună: "Soţia premierului e vegetariană de 20 de ani"

Deputatul PNL Răzvan Prişcă a oferit o explicaţie surpinzătoare pentru viaţa austeră dusă de premierul Ludovic Orban: soţia sa e vegetariană, deci cheltuie mai puţin pe hrană. Familia Orban a trăit în ultimul an din 3.000 de lei pe lună, arată declaraţia de avere publicată de liderul PNL. "Soţia premierului Ludovic Orban e vegetariană de 20 de ani“, a spus deputatul PNL Răzvan Prişcă la Digi 24.

Premierul Ludovic Orban deţine, conform declaraţiei de avere, o casă de 200 de m pătraţi la marginea Bucureştiului, cumpărată în 2014, în co-proprietate cu soţia, iar anul trecut a avut venituri nete de 37.000 de lei din activităţi de consultanţă tehnică. Dacă tragem linie, familia Orban a trăit cu 3.000 de lei lunar.

Declaraţia de avere a premierului Ludovic Orban a stârnit o serie de controverse. Acesta a spus cum s-a descurcat cu cei 3000 de lei pe lună. "Sunt un om simplu, pot spune că sunt chiar auster. Cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. În viaţă ai ani mai buni, ai mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Nu întotdeauna trăieşti strict numai din veniturile pe care le încasezi în urma unui an, ci şi din veniturile pe care le-ai avut anterior.

Lucrul cel mai important pe care vreau să îl spun este acela pe care puteţi să-l vedeţi din declaraţia mea de avere. Eu sunt după 30 de ani de carieră în viaţa publică, perioadă în care am deţinut funcţii extrem de importante în statul român, de la viceprimar general al Capitalei, până la funcţia de ministru al Transporturilor, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, parlamentar, acum premier. Puteţi vedea că am trăit strict din indemnizaţia pe care am primit-o ", a spus Ludovic Orban.

Cum arată declaraţia de avere a premierului

Declarația de avere publicată pe site-ul Guvernului arată că Ludovic Orban nu are niciun teren, are o casă de vacanță de 200 mp, deținută 50%-50% cu soția, o mașină din 2007, două conturi în bănci ale soției, care însumează aproximativ 12.000 de euro și atât.

În ceea ce privește veniturile, se pare că de la Revicond Canaltech SRL Târgu Mureș a obținut 28.356 de lei, iar de la Doru Trăilă & Asociații 9.000 de lei.

În rest, nicio datorie, niciun împrumut, nicio casă de locuit, apartament sau teren, conform declarației de avere publicată pe site-ul Guvernului.