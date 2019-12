Ludovic Orban a explicat cum s-a descurcat cu 3.000 de lei pe lună: Sunt un om simplu, chiar auster

Întrebat, joi, de jurnalişti, cum s-a descurcat cu un venit de aproximativ 3.000 de lei pe lună, aşa cum reiese din declaraţia de avere, Orban a spus: "Sunt un om simplu, pot să spun chiar că sunt auster şi cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal".

"În viaţă ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Nu întotdeauna trăieşti numai strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci şi din venitul pe care l-ai avut anterior", a explicat el.

Orban a mai spus că are 30 de ani de carieră în viaţa publică, perioadă în care a deţinut funcţii importante în stat.

"Ce puteţi vedea este că am trăit strict din indemnizaţia pe care am primit-o pentru funcţiile publice pe care le-am deţinut (...) faptul că au existat anumite perioade în care nu am înregistrat venituri, vreau să reţineţi că nu m-am dus şi nu am cerut niciun ajutor de şomaj în perioada respectivă, iar în mare parte faptul că unele companii s-a pus presiune asupra lor strict din cauza faptului că au îndrăznit să facă un contract de muncă cu mine a arătat totuşi anormalitatea statului român condus de PSD", a afirmat Orban.

Premierul Ludovic Orban deţine, conform declaraţiei de avere, o casă în co-proprietate cu soţia, iar anul trecut a avut venituri nete de 37.000 de lei din activităţi de consultanţă tehnică. El mai are trecut în declaraţia de avere un Volkswagen Passat fabricat în 2007.

Ca active financiare are înscrise două conturi în euro, ambele deschise în 2010, pe numele soţiei, unul de aproximativ 5.500 de euro şi un altul de 6.275 de euro.