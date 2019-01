Ultima variantă luată în discuție de USR și PLUS este ca lista pentru europarlamentare să fie deschisă de Dacian Cioloș, urmând ca în primul calup de șase candidați să alterneze câte unul de la fiecare partid, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate negocierilor. Astfel, după Cioloș, locul doi pe listă revine USR, locul trei PLUS, locul patru USR, locul cinci PLUS și locul șase USR.