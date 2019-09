Cum iti dai seama daca ai un copil hiperactiv

Primele semne

Este foarte greu de pus un diagnostic pentru Tulburarea hiperkinetica cu deficit de atentie (ADHD). Majoritatea copiilor sunt foarte energici si activi, asa ca este destul de dificil sa spui clar – este ADHD sau nu, mai ales ca nu exista teste medicale specifice si diagonosticul se pune strict in baza comportamentului copilului.

Semnele tulburarii sunt diferite si variaza in intensitate de la copil la copil. Iata cateva caracteristici comune ale copiilor diagnosticati cu ADHD.

1. Lipsa concentrarii

Copiii care sufera de ADHD nu reusesc sa se concentreze si sunt neobositi. Nu pot sta locului pentru a se juca sau pentru a indeplini o sarcina, a scrie o tema etc. Desigur, oricine are copii mici si-ar putea incadra cu usurinta micutii in aceasta categorie, asa ca nu trebuie generalizat, ci urmarite cu foarte mare atentie celelalte semne.

