Cum s-a adaptat Teo Trandafir în timpul pandemiei de coronavirus. "Mă simt mult mai în siguranţă la serviciu decât acasă"

Teo Trandafir nu trece singură prin aceste momente, ci alături de fiica ei. Adolescentă de 16 ani a rămas cu ea acasă, iar cele două şi-au închegat şi mai mult relaţia. "Sunt zile şi zile, încercăm să ne facem micile plăceri, bucurii împreună. Ne uităm la un film, mai râdem. Ea este ocupată cu şcoala. Doamna care ne ajută la curăţenie nu mai poate ajunge şi facem multe lucruri împreună; spălăm, călcăm, gătim, facem curăţenie împreună. E un om cu care poţi să vorbeşti orice, ceea ce pentru mine e foarte important, mai ales acum. Comunică bine, corect, frumos, cel puţin după regulile mele. Pricepe repede unde e hiba, vine cu rezolvări, nu face din nimic tragedii inutile.", a declarat prezentatoarea într-un inteviu pentru click.ro.

Cum toate planurile au fost amânate pentru o perioadă nedeterminată, Teo Trandafir a vorbit şi despre cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Paştele. Concepţiile vedetei sunt cât se poate de simple, iar mesele îmbelşugate de Paşte nu o încântă.

"Noi nu facem niciodată planuri. Avem un hotel care ne place foarte mult şi unde mergem de sărbători mereu. Acum stăm acasă. Nouă nu ne place să avem masa plină cu tot felul de bucate tradiţionale. În mod normal ne place să plecăm într-un loc cât se poate de retras, să ne gândim la ale noastre, să mâncăm ce este, nu trebuie să sacrificăm mielul ca să ne arătăm credinţa în Dumnezeu.", a mărturisit aceasta.

Emisiunea pe care o prezintă s-a adaptat situaţiei actuale, eliminând ineracţiunea fizică dintre invitaţi, însă încercând să păstreze acelaşi stil autentic.

"Din punct de vedere tehnic, am trecut la comunicare pe Skype sau alt mijloc la îndemâna invitatului. Asta ne-a permis să vorbim cu oameni din străinătate, pe care nu i-am mai văzut de mulţi ani. Am avut norocul extraordinar că oamenii care se ocupă de managementul Kanal D să ia rapid măsurile de distanţare socială şi de igienă strictă impuse de această epidemie. Ca să înţelegeţi, eu mă simt mult mai în siguranţă, şi am spus-o şi în emisiune, la serviciu decât acasă.", povesteşte Teo.

Situaţia actuală i-a oferit ocazia să înţeleagă mai multe aspecte din viaţă, inclusiv modul cum operează alte state pe care le credea invincibile.

"Mi-am dat seama că, încă o dată, zicala aceea "Ca la noi la nimenea" este o prostie. Am crezut că sistemul medical din Statele Unite este infailibil şi că acolo cetăţenii sunt protejaţi până şi de pronia divină. Nu e chiar aşa. Ar trebui să privim cu mai multă îngăduinţă, fiecare în ţara lui, sistemul lui medical şi să încercăm să-l îmbunătăţim după acea. Marea mea teamă este că, după ce am descoperit toate lucrurile astea să nu cumva să uităm în câteva luni", a declarat vedeta.