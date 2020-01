Cum s-a pozat Simona Halep alături de iubitul ei, după ce s-a calificat în optimi la Australian Open: "Noapte bună"

”Noapte bună și ne vedem în săptămâna a doua”, a scris Simona Halep pe contul său de Facebook.

Simona Halep a declarat, sâmbătă, după victoria reuşită în faţa Iuliei Putinţeva, în turul al treilea al Australian Open, că este foarte fericită că a acces în a doua săptămână a competiţiei.

"Anul trecut a fost extraordinar câştigând Wimbledonul, dar aici este un tenis diferit, pot spune, aşa că sunt pregătită, am fost pregătită de când am venit aici, mă bucur de fiecare meci pe care-l joc, dau totul pentru a câştiga şi sunt foarte, foarte fericită că sunt în a doua săptămână a competiţiei. (n.r. - întrebată dacă este o afectată de faptul că favoritele au început să piardă)

Nicidecum, nu mă concentrez pe alte jucătoare, ci doar pe mine însămi. Ştiu că la acest nivel este foarte greu fiecare meci, aşa că trebuie să fii sută la sută concentrat pe ceea ce ai de făcut pe teren.

Nu contează cine pierde, cine câştigă, trebuie doar să-mi fac treaba când intru pe teren. În trecut eram obsedată de tenis, acum nu mai sunt aşa, deoarece am învăţat că trebuie să mă relaxez un pic în zilele libere, să mă gândesc la altceva.

Viaţa este drăguţă, viaţa este frumoasă, trebuie să te bucuri de ea cât mai mult posibil, apoi când avem de jucat un meci trebuie să ne resetăm şi să fim sută la sută pe teren", a declarat Halep, la intervul de pe teren.

Simona Halep şi Elise Mertens se vor lupta în optimi la Australian Open

Elise Mertens (24 de ani) va fi adversara Simonei Halep (28 de ani, locul 3 WTA) în optimile de finală ale Australian Open.

”Mă bucur pentru că am parte de un an foarte bun aici, mă bucur de fiecare moment, dau totul și sunt foarte fericită pentru că am intrat în a doua săptămână la Australian Open.

Nu mă gândesc la celelalte jucătoare, ci la ce fac eu. Știu că trebuie să fiu concentrată 100% și să dau tot ce e mai bun. Mă bucur că pot juca în fața acestui public special, mă simt foarte bine aici”, a mai spus Simona, după ce s-a calificat în optimi.