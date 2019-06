Cum sa alegi crenvurstii. Care sunt cei mai sanatosi crenvursti

E adevarat ca noi decidem ce punem in farfuria propriului nostru copil, insa e la fel de adevarat ca imediat ce trec de varsta de un an si jumatate, (unii chiar mai devreme), copiii incep sa aiba preferinte. La inceput arata cu degetul spre propria ta farfurie, indicandu-ti clar ca ar dori sa guste din ce mananci tu, apoi, dupa ce incep sa vorbeasca, iti spun si mai clar, direct in cuvinte, ce vor. Chiar daca nu aveti in frigider nici un fel de mezel, copiii vor vedea in alta parte si pot gusta in alte circumstante un pic din "fructul interzis", zadarnicindu-ti, astfel, toate eforturile de a-l feri de mancarea nesanatoasa.

Ca atare, este bine sa stim care e "raul cel mai putin rau" in cazul mezelurilor si ca daca suntem corect informati, nu se intampla nici o mare nenorocire sa-i lasam sa guste din cand in cand si alimente pe care nu le punem in mod curent pe masa.

Cum sa alegi crenvurstii. Crenvurstii sunt o optiune, daca stim cum sa-i alegem si in ce cantitate sa le dam copiilor sa manance din ei, astfel incat sa nu le facem nici un rau.

Spre deosebire de alte mezeluri, in cazul crenvurstilor trebuie sa fim foarte atenti. Ei fac parte din categoria "pastelor fine", impreuna cu parizerul si polonezii, deci, pot fi falsificati foarte usor, adica pot fi obtinuti dintr-un amestec care sa contina resturi de carne si sorici mai mult decat carnea propriu zisa.

Ca atare, iata 6 reguli de care trebuie sa tineti cont atunci cand cumparati cremwursti pentru copii:

Cum sa alegi crenvurstii. Regula nr.1: CUMPARATI CRENVURSTI CARE SA COSTE CEL PUTIN 20 LEI/KG!

Este clar ca ei contin intr-o proportie mare carnea din care scrie pe eticheta ca sunt facuti. Faceti mereu socoteala in minte cat costa un kg de carne. Crenvurstii facuti din carne trebuie sa coste cel putin tot atat, daca nu chiar mai mult.

Cum sa alegi crenvurstii. Regula nr.2: ALEGETI, DE PREFERINTA, CRENVURSTII DIN PIEPT DE PUI!

Este cea mai inteleapta optiune pentru copii, fiindca pipetul de pui este cel mai usor digerabil.

Cum sa alegi crenvurstii. Regula nr. 3: ATENTIE LA CULOAREA CRENVURSTILOR!

Nu cumparati crenvursti roze sau rosiatici sau oricum altcumva decat culoarea carnii din care sunt facuti. Un crenvursti din piept de pui trebuie sa aiba culoarea pieptului de pui.

