Cum sa comunici cu adolescentul. 14 sfaturi utile pentru parinti

Anii adolescentei sunt o adevarata provocare atat pentru parinti, cat si pentru copii. In timp ce ei se descopera, incep sa-si exerseze independenta, parintii se simt coplesiti de impingerea limitelor.

Copiii incep sa ia propriile decizii care nu sunt intotdeauna pe placul parintilor. Mai ales ca ei nu stiu inca sa isi controleze emotiile, iar cele mai multe dintre aceste decizii sunt pe baza de impuls.

De aceea este foarte important ca un parinte sa-i castige increderea adolescentului sau, astfel incat sa fie cat mai aproape de el. Nu este cea mai simpla misiune, insa, cu putin efort, poti ajunge acolo.

Iata cum sa comunici cu adolescentul. Gasesti mai jos 14 sfaturi utile pentru parinti.

1. Asculta

Chiar daca esti curios sa afli ce se intampla in viata copilului tau, intrebarile directe nu reprezinta cea mai buna solutie. Pur si simplu, fa un pas in spate si asculta. Copiii sunt foarte deschisi cu parintii cand acestia nu pun presiune pe ei pentru a le impartasi anumite lucruri din viata lor. Chiar si un comentariu despre ce s-a intamplat ieri iti poate oferi informatii excelente despre ce se petrece cu el.

2. Valideaza-i sentimentele

Tendinta parintilor este sa-i rezolve copilului problemele. Fraze precum "Oricum nu era potrivit(a) pentru tine" atunci cand adolescentul are o dezamagire in dragoste nu sunt deloc potrivite. In schimb, arata-i compasiunea fata de suferinta lui. "Inteleg, trebuie sa fie destul de dificil pentru tine sa accepti asta!" poate fi o varianta mult mai buna ca sa-i arati sustinerea.

3. Arata-i increderea

Adolescentii vor sa fie luati in serios. Arata ca ai incredere in el. Cere-i favoruri, astfel incat sa vada ca te poti baza pe el. Arata-i copilului tau ca se poate bucura de increderea ta totala si ca aceasta creste din ce in ce mai mult.

4. Nu fi dictator

Desi trebuie sa existe reguli, intelege si ca adolescentul simte nevoia sa le incalce. Pentru a-ti convinge copilul sa le respecte, explica-i foarte clar, fara sa fii dictator, insa, de ce trebuie sa le respecte. De asemenea, unele reguli pot fi negociate, astfel incat sa aveti amandoi de castigat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.