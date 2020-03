Cum să gândeşti ca un milionar: trei credinţe ale oamenilor bogaţi

Modul in care gandesc oamenii bogati este total diferit de cum o fac persoanele sarace sau reprezentantii clasei mijlocii. Miliardarii vad lucrurile diferit cand este vorba de bani, prosperitate, ei insisi, altii si viata in general. Sa examinam aceste diferente cruciale intre modurile de gandire ale oamenilor bogati si ale celor saracii sau din clasa mijlocie. Procedand astfel, vei gasi credinte alternative pe care mai apoi sa le incorporezi in propriul tau mod de a privi lumea. In acest fel daca descoperi ca gandesti ca un om sarac vei putea sa alegi sa gandesti ca un milionar.