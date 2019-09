Cum sa il faci pe cel mic mai sociabil in parc?

Lectia incepe de acasa

Copiii singuri la parinti tind sa fie mai egoisti fata de copiii care au cel putin un frate. Aceasta regula nu se aplica in toate cazurile insa la majoritatea copiilor singuri la parinti se poate observa un accent mai puternic catre individualism si egoism. Astfel, in cazul in care te confrunti cu o astfel de situatie trebuie sa fii mult mai clara si ferma pe pozitii atunci cand este cazul.

Daca puiul tau nu are un fratior cu care sa se certe pe impartitul jucariilor este de inteles de ce in parc nu vrea sa dea tricicleta sa nimanui. El nu este obisnuit sa imparta lucruri insa i se pare normal sa primeasca tot. Nu este o greseala de educatie, ci este ceva normal insa daca vrei ca puiul tau sa fie sociabil ar fi bine sa fi atenta la manifestarile sale.

Nu il conditiona

Este extrem de important sa nu il conditionezi si sa nu il obligi sa imparta jucariile. Cel mai bine ar fi ca acest lucru sa vina de la el fara ca tu sa ai o interventie directa. In primul rand poti vorbi cu el si ii poti explica faptul ca daca el imparte jucariile cu alti copii si altii ii vor oferi lui jucari.

