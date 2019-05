Iata cum sa ramai gravida mai repede:

1. Faceti sex in fiecare zi

Sunt o multime de sfaturi legate de cat de des ar trebui sa faceti sex cand incercati sa concepeti un bebelus. In vreme ce toata lumea este de acord ca sa faceti amor n-ar trebui sa devina monotona, sexul zilnic nu doar ca este grozav pentru sanatate insa creste si sansele de conceptie.

Doctoctorul in fertilitate Andrew Orr sustine ca este important sa ignorati sugestia potrivit careia barbatul ar trebui sa-si "retina" sperma. "Retinerea spermei sau intervalele lungi fara ejaculare nu iti fac sperma mai buna. De fapt o fac mai rea. Este nevoie de ejaculare pentru a avea sperma de buna calitate".

2. Sa ai orgasm

Chiar daca orgasmul feminin nu este esential penntru conceptie, ajuta o femeie pentru a ramane insarcinata. Orgasmul creeaza in vagin un mediu mai stabil pentru sperma. De asemenea, face ca muschii vaginului sa se contracte si sa absoarba lichidul seminal in interior. In plus, climaxul elibereaza hormonii necesari initierii sarcinii – ajuta la crearea mediului ideal pentru conceptie.

3. Invata semnele ovulatiei, ce se normal si ce este anormal

Daca este constienta de ciclul tau si cand esti la ovulatie sunt sanse sa depistezi perioada de maxima fertilitate si, de asemenea, sa depistezi orice problema care necesita atentie. Spre exemplu, durerea in timpul ovulatie este anormala si poate fi unul dintre simptomele problemei care cauzeaza infertilitate.

