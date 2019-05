Cum sa scapi de urmele de pix de pe mobila din birou

Indiferent daca sunteti un profesionist in varsarea cernelii sau ati cumparat un mobilier de birou la mana a doua pentru locul de munca care necesita o mica revizie, urmati sfaturile din lista noastra pentru a afla cum puteti elimina petele de cerneala de pe birou si bineinteles cum le puteti evita in viitor.

Cum sa inlaturati petele de pix de pe mobilierul din piele

Pielea este un material rezistent la uzura care are o durata de viata mai lunga decat tesatura si de obicei este rezistenta la varsarea lichidelor de orice tip. Cu toate acestea, exista anumite lichide, cum ar fi cerneala de stilou, care pot pata chiar si pielea de cea mai buna calitate.

In functie de finisajul piesei de mobilier din piele, solutiile pentru inlaturarea petelor de cerneala pot varia. Primul lucru pe care ar trebui sa-l faceti in cazul aparitiei unei pete de cerneala este sa luati legatura cu producatorul si sa verificati daca va poate oferi informatii despre inlaturarea petelor de cerneala, acesta fiind cel mai in masura pentru a va oferi cea mai buna solutie in astfel de cazuri. In unele cazuri, producatorii de mobilier vand produse speciale pentru inlaturarea petelor de cerneala. Nu cred ca doriti sa stricati scaunul de birou mai mult decat ati facut-o deja.

Daca nu puteti gasi nimic care va poate ajuta de la producator, o carpa uda si un detergent standard pentru curatare ar trebui sa va ajute sa indepartati primul strat de cerneala prin frecarea usoara si in mod repetat, pana cand acesta va disparea. Servetele umede de curatare universale pot, de asemenea, sa curete petele de cerneala daca acestea sunt recente.

Nu va recomandam utilizarea produselor pe baza de ulei sau a lacului de unghii pentru a indeparta petele de pe piele, deoarece acestea pot strica mai mult pielea, indepartand lacul sau chiar culoarea pielii.

Cum puteti inlatura petele de cerneala de pe mobilierul din lemn

Un birou din lemn, indiferent daca vorbim de nuc, stejar sau placaj, poate arata inteligent si profesional in casa sau in biroul dvs.. Avand in vedere ca este folosit zilnic, exista sansa aparitiei loviturilor si zgarieturilor. Dar ce se intampla cu cerneala pixului cu gel care a fost varsata? Sau cand ati depasit foaia accidental in timpul lipsei de concentrare? Fa-ti biroul sa arate ca nou cu urmatoarele sfaturi care va vor spune cum puteti indeparta cerneala de pe mobilierul din lemn.

Daca cerneala se varsa si doriti sa o inlaturati imediat, folositi o carpa uda. In biroul dvs. ar trebui sa aveti cateva carpe sau servetele pentru situatii ca acestea, asa ca va sfatuim sa aveti mereu la indemana cel putin o carpa.

La fel ca in cazul mobilierului din piele, incercati sa luati legatura cu producatorul ca sa vedeti daca comercializeaza vreun produs special pentru indepartarea petelor. Daca nu, imediat ce pata a fost stearsa, folositi un produs pe baza de alcool sau o pasta facuta din bicarbonat de sodiu si apa si frecati delicat suprafata. Inainte de a aplica pe toata zona afectata, aplicati produsul/pasta pe o zona mai putin observabila ca sa vedeti daca elimina sau decoloreaza lacul sau stratul exterior al mobilei. Solutia trebuie stearsa cu o carpa umeda si lasata sa se usuce.

Cum sa inlaturati petele de cerneala de pe tesatura

Pentru orice obiecte de mobilier care sunt captusite sau fabricate din tesatura, acestea se pot pata cu usurinta din cauza stilourilor si vor arata urat si neprofesional.

In mod similar, aceste pete sunt indepartate cel mai eficient prin stergerea zonei patate cu o carpa uda calda. In cazul in care pata de cerneala este destul de mare, absorbiti cerneala cu role de bucatarie inainte de a curata pata cu carpa uda calda. Petele de cerneala pot adesea sa strice bucata de tesatura, deci frecarea zonei patate cu o carpa uda poate dura ceva timp, dar poate functiona.

In functie de tipul de tesatura, ati putea sterge zona cu acetona fara ca aceasta sa fie afectata, dar totusi va recomandam sa luati legatura cu producatorul si sa intrebati daca comercializeaza produse speciale pentru indepartarea petelor.

Preveniti aparitia petelor

Daca folosesti o tabla magnetica pentru curatarea petelor este necesar un spray special pentru table magnetice si o carpa uscata. Produsele de curatare table magnetice le puteti gasi pe situri de papetarie, cum ar fi ZENON.

Prevenirea aparitiei unei pete de cerneala este mult mai simpla decat eliminarea acesteia dupa aparitie. Pentru articolele din piele din biroul dvs., tineti un set de curatare pentru piele la indemana. Ar trebui sa va curatati mobilierul din piele o data pe saptamana folosind o solutie speciala de curatare a pielii si apoi aplicati un produs pentru protectia pielii. Acest lucru va ajuta sa va protejati mobilierul din piele de semne si pete si il va face sa curat si profesional.

Informati-va colegii cu privire la modul de curatare a mobilierului de birou prin afisarea acestor sfaturi pe holurile firmei sau chiar printr-o sesiune de testare a acestor tehnici pe cele mai patate obiecte de mobilier din firma ca sa vedeti care functioneaza cel mai bine. Aceasta sesiune poate fi realizata intr-un team building sau intr-o pauza.

Ca alte modalitati pentru prevenirea patarii mobilierului dvs., puteti achizitiona un suport pentru pixuri sau un organizator, ca sa nu mai fiti nevoiti sa lasati pixurile imprastiate pe birou. Aceste doua accesorii va vor face biroul sa arate profesional si bine organizat, in timp ce petele sunt tinute la distanta. Este un sfat foarte util pentru a opri petele sa apara in mod misterios pe mobilierul, aparatele sau hainele tale.