Cum sa setezi reguli copiilor, fara sa ii fortezi! Da, se poate!

Copiii nu sunt motivati sa faca diverse lucruri, iar parintii devin frustrati. In mod natural apare dorinta de constrangere, de amenintare, de pedeapsa. Daca nu faci X, te asteapta Y.

Desi pare cea mai eficienta metoda de a-i "convinge" pe copii sa reactioneze, constrangerea are pretul ei:

– Lupta pentru "putere" in care fiecare va aduce cum se va pricepe mai bine argumente. Un copil care nu coopereaza in conditii de "pace", cu greu va coopera in conditii de conflict.

– Ii invata pe copii ca o neintelegere nu poate fi rezolvata decat prin amenintari si forta si nu prin recunoasterea oportunitatilor ca ambele parti sa aiba ceva de castigat.

Iata cum sa setezi reguli copiilor, fara sa ii fortezi!

Ramai calm

Daca te enervezi copilul va activa faza "fugi sau lupta", in care tu vei aparea ca dusmanul cu care este putin probabil sa coopereze. Ia o gura de aer si gandeste-te ca ai intotdeauna puterea de a calma furtuna sau de a o face uragan.

Asculta si punctul de vedere al copilului

Intreaba-l de ce nu vrea sa faca ceea ce i-ai spus sa faca. Punctul lui de vedere te va ajuta sa intelegi modul in care gandeste el si atunci poti adapta respectiva regula intr-o maniera pe care sa o perceapa mai usor si sa fie dispus sa o respecte.

