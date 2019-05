Cum sa-ti cuceresti definitiv jumatatea

1. Fii imprevizibil/a

Predictibilitatea este o activitate de rutina care in timp devine plictisitoare. Oamenii se asteapta ca partenerii/ele lor sa fie imprevizibili sa spuna noi glume si sa motive sa rada in orice moment al vietii lor. Fii spontan/a si astfel ai intrat in posesia cheii care iti asigura fericirea zilnica.

2. Ai nevoie de incredere

Atunci cand oamenii se uita la tine vad numai ceea ce tu le dezvalui. Cei mai multi dintre ei nu sunt interesati sa afle cum ti-ai capatat tu increderea in tine. Vad doar ceea ce tu le arati cand te afli in fata lor, doar asa te percep. Chiar daca, in prima parte a vietii n-ai prea avut incredere in fortele proprii, nu trebuie sa-ti pierzi speranta ca lucrurile se vor schimba. Multi oameni mimeaza increderea la inceput de drum insa mai tarziu aceasta stare de spirit devine una cu ei. Asta poti face si tu si chiar cu multa usurinta. Asa ca lasa timiditatea deoparte si arata cata incredere ai tu in tine.

