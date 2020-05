Suna interesant! Dar, oare, toate tipurile de cafea sunt sanatoase? Iata ce spun specialistii despre cum sa-ti faci cafeaua cu adevarat sanatoasa:

1. Cat de prajita

Atunci cand este prajita cafeaua verde, antioxidantii se inmultesc. Insa, daca se prajeste prea tare, puterile lor slabesc. De aceea "este indicat ca atunci cand cumperi cafea sau cauti cafeaua cu boabe deschise la culoare", explica dr. Peter Martin, directorul Institutului pentru Cercetarea Cafelei de la Universitatea Vanderbilt.

2. Unde o depozitezi

Potrivit unui studiu realizat de Food Chemistry, boabele prajite de cafea contin radicali liberi care se inmultesc cu cat cafeaua este mai mult expusa la aer. Cafeaua trebuie depozitata in recipiente etanse si este recomandat sa nu se macine decat cantitatea pe care o prepari. Acelasi studiu a relevat faptul ca sunt mai putini radicali liberi in boabe decat in cafeaua gata

