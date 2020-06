Cum scapi de căpuşe cu ajutorul soluţiilor naturale. Cele mai la îndemână metode

Trebuie să te informezi cum scapi de căpușe pentru a evita neplăcerile create de acestea, fie la om, fie la animal. În ambele cazuri, căpușa poate proboca probleme grave de sănătate care pot duce chiar și la deces.

Cine își dorește să folosească și tratamente naturiste în locul celor chimice, au de unde alege. Întotdeauna sănătatea ar trebui să fie pe primul plan.

Cel mai simplu și la îndemână lucru să te ții departe de căpușe este prevenția. La animal și la om.

Căpușele se târăsc prin iarbă și le este foarte ușor să se urce pe tine, sau pe animal, dacă ești în aer liber.

Iubesc zonele cu vegetație bogată, iarbă și tufișuri. Ele se târăsc, nu zboară.

Este indicat să nu stai prea mult cu picioarele în iarbă, în locurile care nu-ți par foarte sigure și să-ți iei măsuri de prevenție.

Poți purta șosete albe sau deschise la culoare, astfel încât să poți observa căpușele.

Plimbă prin iarbă un material alb pentru a verifica locul de căpușe. Ele sunt mereu în căutarea unei gazde.

La plecare, și nu numai, verifică-te dacă nu s-a urcat vreuna pe tine.

Ele pot transimte boli precum borelioza sau Lyme, tularemia.

Căpușele se pot prinde la om în jurul urechilor, păr, la cap, la buric, subsoară, în spatele genunchilor, între picioare, la talie.

Animalele sunt o pradă cu mult mai ușoară pentru acestea. Verifică des animalul pentru a le îndepărta, dacă este cazul.

Atât căpușele, cât și puricii, sunt atrași de organismele acide, nesănătoase. Un lucru valabil la oameni și animale.

La câini, căpușele și puricii pot transmite babesioza, o boală gravă din cauza alimentației proaste, dar și a unui organism nesănătos.

Babesioza se manifestă agresiv după 2 săptămâni, cât este perioada de incubație.

Această infestare se localizează în globulele roșii și provoacă animalului anemie severă.

Preventiv, deparazitați extern animalul și periați-l cât mai des.

Infuzia cu frunze de rozmarin este repelentă pentru căpușe și insecte.

Prepară o soluție din 300 de grame de frunze de rozmarin, bune ar fi cele proaspete, și apă. Le dai în fiert, iar după ce s-a răcit o pulverizezi pe blana animalului.

Se pun 2 picături pe zgarda animalului sau în zonele unde se prind căpușele – la urechi, gât, baza cozii, subsoară.

Taie o lămâie mai mare în bucăți și pune-o în apă fiartă pentru 12 ore.

Soluția rezultată se pune într-un recipient cu pulverizator și se dă pe blana animalului. Atenție la zona ochilor, căci provoacă usturime.

Se prepară o soluție din apă și oțet de mere, în proporții egale. Se pulverizează blana animalului. Este un repelent pentru căpușe și purici.

Lavanda este insuportabilă pentru căpușe și purici. Se pun 1-2 picături la baza cozii animalului sau în zonele unde se opresc căpușele.

Se folosește la fel ca uleiul de lavandă sau mușcată, dar este ceva mai puternic pentru mirosul animalelor. Eucaliptul este folosit pe zgărzile anti-purici.

Eficient mai este și uleiul esențial de cuișoare, dar și cel extras din crăițe, neem, cedru sau măghiran.

Uleiul de crăițe are o eficiență de 90-100% contra căpușelor.

Carvacolul din măghiran omoară, de asemenea, căpușele.

Pudra de neem poate fi folosită pentru a deparazita intern animalul, iar uleiul de neem poate fi folosit la îmbăierea sa.

Uleiurile esențiale pot fi folosite, ca protecție, și pentru oameni. Se picură pe haine sau în locul în care stai.

Uleiurile esențiale se pot dilua în apă sau uleiuri de bază, după care se dă pe blana animalului sau pe pielea omului.

O soluție contra căpușelor poate fi făcută din 20 ml vodka, 15 picături de geranium, 20 picături de ulei de cedru, 10 de eucalipt, apă.

Se pune într-o sticlă cu pulverizator, se agită înainte de folosire.

Nu intra în panică, acesta este primul lucru util pentru tine pe care îl poți face.

Trebuie să ai la îndemână spirt, tinctură de iod, betadină. Nu pune mâna direct pe ele, ci folosește o pensă sau un băț de ureche.

Nu te grăbi pentru a nu rupe capul căpușei. Pune peste ea betadină, iod sau spirt și încearcă să extragi fără să-i răsucești corpul.

La animal poți face la fel.

Nu evita nici vizita la medic pentru a afla dacă ești în siguranță.

Poți merge direct la specialist dacă te-a mușcat o căpușă. Acesta știe cum să procedeze mai bine ca tine.

Unele persoane au mai încercat îndepărtarea căpușei cu acetona. Se îmbibă un tampon cu acetonă și se pune pe aceasta. După ce cade, locul se dezinfectează.

La fel se procedează și cu tinctura de iod.

Masculii căpuță sunt negri, iar femelele au abdomenul roșu. Mușcătura acesteia provoacă iritații și mâncărimi sau se umflă locul cu sânge.

PENSETĂ. Ca să desprindem căpușa, avem nevoie de o pensetă. Trebuie să încercăm să fixăm penseta pe capul căpușei și cât mai aproape de piele posibil. Scopul este să extragem căpușa cu tot cu cleștii cu care s-a atașat, nu numai corpul său. Rămânerea capului la nivelul tegumentului poate duce la inflamație locală și infecție. Tragem cu atenție, dintr-o singură mișcare, dar nu brusc și fără să smulgem sau să răsucim căpușa. Sub nicio formă nu trebuie să strivim corpul căpușei.



Dacă aparatul bucal al căpușei a rămas în rană, putem aștepta să dispară de la sine, iar leziunea ar trebui să se vindece în câteva zile. Totuși, în această situaţie, există riscul ca la locul mușcăturii să apară o infecție. În cazul în care observați apariția unor probleme de sănătate inexplicabile în termen de o lună de la momentul muşcăturii, trebuie să informaţi medicul despre data calendaristică la care a avut loc incidentul și despre zona de pe corp în care s-a produs.

INSTRUMENTE SPECIALE PENTRU ÎNDEPĂRTAT CĂPUŞE. Aceste ustensile vă permit să îndepărtaţi căpuşa fără să-i apăsaţi corpul. Acest lucru este foarte important, pentru că nu vreţi să striviţi căpuşa şi să forţaţi astfel trecerea unor bacterii periculoase din căpuşă în sângele animalului.â

SPIRT. Se ia un tampon de vată, se îmbibă bine în spirt şi faci duş la căpuşă. Storci spirt bine peste ea, o atingi uşor, NU freci locul ca se rupe si nu e de bine! Vei vedea ca-i da drumul catelului.

PRAF DE PURICI. Praful de purici se presară în zona unde e căpuşa. În 3-4 ore moare, apoi se usucă şi cade.

ACETONĂ. Înmoaie puţină vată în acetonă şi pune compresa peste parazit. Va ieşi singură.

BĂŢ DE CHIBRIT. Umezeşte un băţ de chibrit şi plimbă capul cu fosfor în jurul căpuşei. Mirosul este foarte atractiv pentru acest parazit şi va scoate capul din pielea animalului pentru a se apropia de fosfor.

SARE FINĂ. Cu toţii ştim o mulţime de metode pentru a îndepărta căpuşele atunci când s-au ataşat de piele, însă niciuna nu funcţionează la fel de bine ca aceasta. Unele persoane freacă zona afectată cu ulei, altele spală cu săpun şi altele folosesc penseta pentru a scoate căpuşa. Dacă vrei să scapi de o căpuşă, pune sare fina pe locul in care s-a atasat capusa si aplica un bandaj umed. In 20 de secunde capusa va iesi singura.

ATENŢIE! Nu folosiţi degetele pentru desprinderea sau omorârea căpuşei! Nu aveţi nici un motiv să vă doriţi să fiţi în contact cu o căpuşă care poate fi purtătoare de boli. Sub nici o formă nu zdrobiţi căpuşa cu degetele. Conţinutul căpuşei vă poate transmite boli periculoase. Atunci când extrageti o capusă din pielea câinelui, sângele parazitului ia contact cu pielea omului, riscand astfel ca atât câinele, cât şi persoana, să contacteze Babesioza şi/sau Lyme – boli foarte grave ce afectează sistemul nervos, muscular şi organele interne, ducând rapid la deces.

După intervenţia de extragere, se tamponează bine cu betadină sau iod şi trebuie consultat un doctor.

Medicii de la Institutul Clinic de Boli Infecţioase „Matei Balş”din Capitală se confruntă zilnic cu 50 de pacienţi care au fost muşcaţi de căpuşe, numărul lor crescând în ultima lună.

In fotografii capusele par uriase. In realitate, insa, sunt foarte foarte mici. Capusele au patru stadii de dezvoltare, de la ou, larva, nimfa si adult. Nimfele abia daca ating dimensiunea bobului de mac, iar adultii pe cea a unui bob de susan. Doar cand sunt satule sunt gigantice.

Oamenii trebuie să fie atenţi când vin din drumeţie, dacă au un punct roşu care nu era normal să fie acolo. Poater fi o căpuşă care s-a înfipt în tegument şi care a început să se hrănească. După câteva ore, căpuşa se desprinde, reia ciclul vital. La animale, oamenii scot singuri căpuşele. Nu există risc decât dacă ai răni. Apoi, grădina trebuie orecum întreţinută. Căpuşele sunt mari iubitoare de umezeală şi atunci toate zonele umbrite din grădini pot adăposti căpuşe, de aceea iarba trebuie bine tunsă. De asemenea, tufişurile îngrădite cu pietre expuse la soare ar fi eficiente. Stropirea ierbii cu insecticide nu este benefică pentru că sunt distruse şi insectele bune.

Cele mai periculoase căpuşe pot transmite şi virusuri şi paraziţi. În 1999 an avut o epidemie de encefalită de căpuşă, produsă de un virus care este virusul encefalitei de căpuşă, care este tot o rudă a lui West Nile şi care s-a produs nu din cauza unor muşcături sau înţepături de căpuşe, ci din cauza laptelui nefiert. Deci şi laptele nefiert provenind de la animale care au fost infectate cu virusul encefalitei de căpuşă poate să transmită la om virusul şi să creeze viremie şi toate condiţiile bolii.

Boala Lyme a fost inclusă în sistemul national de supraveghere în anul 2015.

În România, cea mai răspândită specie de căpuşă este Ixodes ricinus, la fel ca şi în multe ţări din întreaga lume, specia care poate transmite Borrelioza Lyme.

„Căpuşele sunt hectoparaziţi, adică paraziţi de suprafaţă atât la om-accidental, cât şi la animale-preferenţial, ce au nevoie de gazde, sunt hematofage, se hrănesc cu sânge. Sângele este utilizat de căpuşe pentru a năpârli şi a ajunge la maturitate şi, desigur a produce ouă care refac ciclul vital. Despre căpuşe se se pot spune foarte multe lucruri, important este că ele sunt artropode, adică vectoare, nu sunt insecte, sunt rude cu acarienii. Sunt artropode vectoare, ele prin ciclul lor de viaţă implică gazde şi pot transmite, în procesul de hrănire, diverse boli, respectiv,agenţi patogeni, care dezvoltă boli în aceste gazde. De pildă, cea mai cunoscută şi cea mai răspândită la noi, în liziera pădurilor , dar şi pe pajişti, dar şi în Europa şi în lume, este căpuşa Ixodes ricinus, care este o căpuşă de mici dimensiuni şi care poate transmite Borrelioza Lyme, care este o boală insidioasă, gravă, care dacă nu este tratată la timp poate să ajungă la deces", a explicat Alexandru Vladimirescu, cercetător ştiinţific gradul l la Institutul Cantacuzino, Laboratorul de entolologie medicală.

Agentul etiologic al bolii este o bacterie, o spirochetă, Borrelia. Sunt mai multe specii de Borrelia în ţara noastră.

"Sunt trei specii circulante, atâta am identificat noi, până acum, prin teste moleculare. Nu toate căpuşele din specia Ixodes ricinus pot să transmită această Borrelia, adică Borrelioza Lyme. Testele pe care le-am făcut la nivel molecular arată că una din patru căpuşe poate să prezinte acest agent patogen şi că agentul patogen produce boala în general la om, având manifestări evidente uneori, alteori puţin evidente. De cele mai multe ori apare o zonă inflamată, zona unde căpuşa s-a hrănit, ulterior pata aceea numită şi eritem migrator se poate locaiza peste câteva săptămâni sau câteva luni în altă regiune şi atunci este destul de uşor să ne dăm seama că ceva s-a întâmplat. Probabil am fost undeva, am luat o căpuşă care s-a hrănit şi probabil ne-a transmis această bacterie", a explicat Alexandru Vladimirescu. Potrivit acestuia, există scheme de tratament medicamentos bazate pe antibiotice care în general au efect.

"Boala, luată din pripă, se poate trata fără a exista sechele. Dacă boala nu este tratată, pot apărea sechele, iar tratamentele cu antibiotic nu mai sunt aşa eficiente, boala se poate croniciza şi poate produce paralizii şi chiar moartea", a mai spus Vladimirescu.

Oamenii, dar şi autorităţile, trebuie să ia urgent măsuri pentru a evita creşterea numărului de căpuşe care ar putea afecta populaţia.

Măsurile de protecţie personale sunt cele mai importante. Cei care merg în parcuri, păduri, câmpuri cu verdeaţă multă trebuie să poarte pantalni lungi şi şosete de culoare deschisă. De asemenea, pot fi folosite nişte substanţe de protecţie (o subtanţă activă care dă rezultate este dietil toloamida sau aşa numitul DEET) pentru câteva ore.

Dar cel mai important este să fie verificate hainele şi pielea.

