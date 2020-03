Cum se apară Mircea Badea de coronavirus: Este singura pe care o am, important este să aibă doctorii

Prezentatorul de la Antena3 a rămas fără măști de protecție și a fost nevoit să improvizeze cu o mască pe care a luat-o din revista copilului său. Prin această modalitatea, Mircea Badea a anunțat că se alătură unei acțiuni care are ca scop ajutare sistemului sanitar din România.

Citește și: Alţi trei români au murit de coronavirus, toţi din Arad. Bilanţul morţilor a urcat la 29

” Bună ziua! Sunt Mircea Badea şi mă păzesc de carcalac cu această mască pe care am luat-o din revista copilului. Este singura pe care o am, nu mai am deloc măşti din alea de pus pe gură şi pe nas, dar important e să aibă doctorii pentru ei …şi facem un teledon ( strângere de fonduri difuzată la televizor), duminică pentru ei de la ora 13… să strângem morman. Am aici telefon la care voi răspunde şi dumneavoastră veţi dona astfel încât să strângem morman de bani pentru sistemul sanitar. Nu aduce anul ce aduce mormanul… duminică începând cu ora 13:00. Vă mulţumesc! La revedere!”, este mesajul transmis românilor.

VIDEO AICI

BILANŢ CORONAVIRUS, ne îndreptăm spre scenariul 4: 1452 de români infectaţi, 139 de români s-au vindecat, 25 sunt în stare gravă

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 160 de noi cazuri de îmbolnăvire. Din păcate, între timp au fost înregistraţi şi trei morţi, iar alţi 25 se află în stare critică la Terapiue Intensivă.

CORONAVIRUS. În cursul acestei dimineți, în România a ajuns încă un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronavă a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, din acest transport, achiziționate de România, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, vor fi alocate, în funcție de nevoi, personalului medical din Ministerul Sănătății și echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Vă reamintim că, joi, în țară, au ajuns alte 100.000 de combinezoane.

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 28 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate (54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța și 2 la Cluj).

Totodată, până acum 29 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca și Neamț, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 160 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 13 și 83 de ani.

La ATI, în acest moment, sunt internați 34 de pacienți, dintre care 25 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.