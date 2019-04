Cum se fac copiii cu adevarat? Ovulul alege spermatozoidul sau invers? Vezi ce habar nu aveai!

Potrivit biologilor de la Swarthmore College, ovulele sunt cam pretentioase si se lasa greu "cucerite". "Ovulul initiaza un dialog cu spermatozoidul, nu-l", spune Scott Gilbert, seful echipei de cercetatori. Potrivit acestuia fertilizarea nu are principiul "Cine ajunge primul!" ci "Cine este ales primul!". Ovulul atrage o anumita categorie de spermatozoizi.

Cursa spermatozoizilor

Pana acum se credea ca fertilizarea ovulului apare ca urmare a unei curse a spermatozoizilor in care, cel mai tare, cel mai rapid ajunge la ou si il fecundeaza. Asa am invatat la scoala. Milioane de spermatozoizi sunt eliberati catre un singur ovul, iar cand X se intalneste cu X apare o fata, cand X se intalneste cu Y, apare un baiat.

A venit timpul sa uitati aceasta lectie!

Ovulul NU este docil. Deloc! Ba chiar are rol dominant si alege singur spermatozoidul care sa-l fecundeze. Ovulul face selectia!

Legile lui Mendel

Legile lui Mendel au la baza segregarea. Fiecare parinte are cate doua copii ale aceleiasi gene, iar in timpul fertilizarii, aceste gene sunt divizate in gameti care poarta doar o copie.

Totusi, studiile recente contrazic aceasta teorie.

Dr. Joseph H. Nadeau a condus doua studii separate care sa confirme sau sa infirme teoria.

