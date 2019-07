Cum stai cu dragostea potrivit zodiacului chinezesc. Află care sunt zodiile născute pentru a-şi satisface partenerul

Iata cateva aspecte legate de viata sexuala, din punctul de vedere al zodiacului chinezesc.

Sobolan



Cei nascuti sub semnul Sobolanului vor sa fie tot timpul "number one". Daca esti femeie, e mai simplu. Daca, insa, esti barbat, vei avea de lucru pentru ca nu te dai batut pana cand iti vei urca partenera pe culmile placerii. Esti genul care nu renunta usor si care va dori din nou, din nou si din nou. Iti place foarte mult sa te saruti si sa folosesti jucariile de orice fel. Ai tot timpul pregatite baterii de rezerva.

Bou/Bivol



Incet si constant, puternic si sigur, acestea sunt caracteristicile tale in pat. Ai un corp puternic si picioare frumoase. Ai nevoie de mai mult timp pentru a intra in starea necesara sexului, iar cand ai ajuns acolo, partenerului nu-i va parea rau ca a asteptat mai mult decat, poate, si-ar fi dorit.



Tigru



Fioros, frumos, dotat si experimentat in arta sexului. Aceasta este descrierea Tigrului. Plin de dorinta, tot timpul gata sa-si satisfaca partenerul, Tigrul este pregatit pentru partide de sex lungi si pasionale. Lasa geamul deschis daca faci sex cu un Tigru, s-ar putea sa ramai fara aer.



