Cum voia Mircea Negulescu să-i însceneze lui Sebastian Ghita un viol. "Îi găsesc soto şi un viol şi atuncea m-am liniştit" AUDIO

În înregistrarea difuzată luni seara de România TV sunt înfăţişaste încercările procurorului Mircea Negulescu de a-l aresta pe Sebastian Ghiţă pe bază de "tigăi". În fapt, "tigăile", nu reprezintă atceva decât denimurea dată de Negulescu probelor false, pe baza cătora îşi întocmea rechizitoriul.

Întregistrarea convorbirii dintre Mircea Negulescu şi softul deputat Vlad Cosma:

MIRCEA NEGULESCU - Păi nu știe, că eu am proces verbal de sesizare din oficiu, mă. Oricum știe că...dacă am intrat eu, mă țin de cuvânt. Că a zis că nu mai suntem prieteni...

VLAD COSMA - Pe tigaie?

MIRCEA NEGULESCU - Dă-mi o tigaie, da...Vreau să-mi găsești pe unul să mi-o aducă din...Că eu am tigaia, dar n-am omul.

VLAD COSMA - Să vină un om să...?

MIRCEA NEGULESCU - Să aducă tigaia.

VLAD COSMA - Să o depună..probă ...

MIRCEA NEGULESCU - Să o depună, da, probă...

Totuşi, încercările lui Mircea Negulescu nu s-au oprit aici, el mergând mai departe şi încercând să-i însceneze lui Sebastian Ghiţă chiar un viol şi un furt din buzunare. "Sebastian Ghiță adică este un infractor de drept comun. Vreau să-i mai găsesc așa: un furt din buzunare și cred că îl găsesc soto și un viol și atuncea m-am liniștit, pentru că părasirea câmpului de luptă și zbor neautorizat îi rețin", spune Negulescu într-o altă înregistrare.

Cum voia Mircea negulescu să-i însceneze lui Sebastian Ghiţă un viol: