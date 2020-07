Cum vor arăta, peste 25 de ani, angajaţii care lucrează de-acasă: obezi, cocoşaţi, cu ochii roşii, afectaţi de chelie FOTO

Desfăşurarea activităţii de acasă poate părea, pentru mulţi angajaţi, mult mai comodă decât de la serviciu, cel puţin sub aspectul timpului pe care cei din marile oraşe îl petrec pe drumul între casă şi locul de muncă. În perioada de carantină, desfăşurarea activităţii remote a fost o obligativitate, iar după ridicarea măsurii de carantină mulţi angajatori au continuat să le permită angajaţilor să-şi desfăşoare activitatea la domiciliu.

Din păcate, lucrul de acasă are şi dezavantaje, ţinând cont că intervine confortul. Angajaţii "uită" să se ridice din faţa calculatorului, mănâncă în faţa calculatorului, socializează tot din faţa calculatorului, iar îmbrăcatul şi aranjatul pentru a ieşi din casă încep să li se pară eforturi destul de mari de depus. În aceste condiţii, previziunile oamenilor de ştiinţă americani nu este deloc exclus să se adeverească.

Experţii sunt de părere că, în situaţia în care angajaţii vor petrece majoritatea timpului în casă, vor fi afectaţi de obezitate, vor dezvolta cocoaşă din cauza posturii care cu greu poate fi corectată atunci când stăm în faţa computerului, vor avea ochii roşii şi cearcăne din cauza expunerii la lumina monitorului şi se vor confrunta cu căderea părului. Vitamina D este absorbită în cea mai mare parte de expunerea la soare, astfel încât statul în casă de-a lungul zilei generează un deficit de vitamina D. Acest lucru poate cauza căderea părului şi poate inhiba creşterea firelor noi de păr.

Sfaturile experţilor în stil de viaţă sănătos pentru cei care lucrează remote este ca aceştia să înveţe să-și gestioneze timpul, să-şi prioritizeze activităţile, să-şi rezerve timp pentru ei înşişi, să socializeze în afara casei, să facă exerciţii fizice şi să ia pauze regulate.

Mădălina Guerrieri este social media manager la o publicaţie online, are 26 de ani şi lucrează de acasă încă din starea de urgenţă. Ea a declarat pentru Mediafax că reuşeşte să menţină echilibrul între ritmul de lucru şi viaţa personală. Totuşi, nu-şi doreşte să lucreze de acasă mult timp de acum înainte.

„Mi s-a întâmplat să stau şi 10 ore pe zi să lucrez. Mie mi-a fost afectată starea de spirit, la început. Am fost foarte mult în contact cu oamenii pe video, call-uri, am făcut inclusiv sport cu prietenii prin call-uri. Ce am făcut eu a fost să meditez, de exemplu, m-a ajutat foarte mult treaba asta. La 2-3 ore se întâmplă să-mi iau o pauză de, nu ştiu, un sfert de oră şi pauza de prânz. Resimt durere în zona spatelui. Mi-am luat un program online şi am început să fac exerciţii special pentru spate”, a declarat Mădălina pentru sursa citată.

Oana Botolan este managing partner la o firmă de consultanţă în resurse umane şi este de părere că „riscurile ţin de lipsa unui echilibru, de lipsa unui balans foarte corect între concentrarea şi timpul petrecut cu ochii în calculator şi exerciţiile fizice, interacţiunea umană şi tot ceea ce înseamnă restul universului personal”.

La ora actuală, în România, aproximativ 75% dintre angajaţi lucrează de acasă, scrie Mediafax.