CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Programul meciurilor de MARŢI şi transmisiile TV

CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Cele mai tari partide al zilei vor fi UTA Arad - Dinamo și FC U Craiova - U Cluj, partidă care va reprezenta debutul echipei lui Adrian Mititelu pe "Ion Oblemenco". Un alt duel interesant va fi cel dintre Chiajna și FC Voluntari.

CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Programul meciurilor

MARŢI

16:30 Flacăra Horezu - Astra

16:30 Foresta Suceava - Gaz Metan

16:30 * UTA Arad - Dinamo

16:30 Metalul Buzău - Csikszereda

18:00 Turris Tr. Măgurele - Academica Clinceni

19:15 * Chiajna - Voluntari

21:30 * FC U Craiova - U Cluj

* meciuri transmise în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport / Look Plus

MIERCURI, 25 SEPTEMBRIE

16:00 Chindia Târgovişte - Hermannstadt

16:30 CS Făurei - CS Mioveni

16:30 Industria Gâldă - Petrolul Ploieşti

18:45 CSM Reșița - CS Universitatea Craiova

21:30 FC Botoșani - CFR Cluj

JOI, 26 SEPTEMBRIE

16:30 Ripensia Timişoara - Sepsi

16:30 Sănătatea Cluj - Viitorul

18:45 Rapid - Politehnica Iași

21:30 Metaloglobus - FCSB