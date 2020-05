Curăţenie în vreme de pandemie. Angajatul unei firme de curăţenie, suprins în timp ce spală pe jos şi şterge balustrada cu mopul murdar

Angajatul firmei de curățenie a fost surprins de un locatar în timp ce făcea curat în bloc. Acesta nu purta mască sau mănuși şi a folosit mopul atât pentru a spăla pe jos, cât și pentru a șterge balustrada.

"Am constatat ca angajatul de la firma de curatenie din Cluj-Napoca, care presta serviciile de curatenie pentru blocul in care locuiesc, utiliza mopul murdar pe balustrada de care oamenii se tin cu mana pentru a urca scarile. Mopul fiind folosit pentru a spala pe jos, iar apa din galeata impreuna cu murdaria de pe jos erau intinse astfel pe balustrada. Fiind si in perioada starii de urgenta, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, am mai constat ca angajatul acestei firme de curatenie din Cluj-Napoca nu avea nici masca si nici manusi de protectie", povesteşte bărbatul care locuieşte în blocul în care se făcea curăţenie, potrivit samartinean.ro

Firma de curăţenie se ocupă și de alte 67 de scări de bloc din Cluj. Situația este cu atât mai gravă cu cât Primăria Cluj-Napoca a dezinfectat în prealabil scara de bloc.

"Mentionez ca Primaria Municipiului Cluj-Napoca a facut o dezinfectie, cu peroxid de hidrogen (apa oxigenata), in bloc inainte ca acesta firma, prin angajatul ei, sa-si execute serviciile intr-o forma imorala, anormala, nepermisa si ilegala, care s-ar putea sa fie incadrata pentru incalcarea legii la Art. 352 din Noul Cod Penal, zadarnicirea combaterii bolilor (infracţiuni contra sănătăţii publice). Imediat dupa ce am surprins cele de mai sus am trimis sms si email la toti proprietarii din bloc sa nu mai atinga cu mana balustra, iar apoi acesta a fost dezinfectata cu spirt sanitar de catre oamenii din bloc. S-a decis, in urma consultarii comitetului executiv, ca serviciile efectuate pentru luna mai 2020 sa nu mai fie achitate catre acesta firma de curatenie, contractul de prestarii servicii a fost reziliat, momentan cautam oferte de la alte firme si speram ca pe viitor sa nu se mai intample asa ceva. Sper ca prin acest articol sa ia la cunostinta cat mai multa lume despre cele intamplate si sa fie vigilenti, iar firmele de curatenie din Cluj-Napoca sa-si instruiasca si sa-si verifice angajatii conform regulilor legale, normale, morale si permise", transmite clujeanul, potrivit ziaruldecluj.ro.

Rămâne de văzut cum vor reacţiona autorităţile.

