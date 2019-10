Articol publicat in: Economie

CURS BNR 10 OCTOMBRIE 2019. Veşti proaste pentru românii care muncesc în Marea Britanie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CURS BNR 10 OCTOMBRIE 2019. Lira sterlină a scăzut de la 5.2877 lei la 5.2770 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel din 5 septembrie, când a fost 5.2690 lei, atins pe fondul temerilor legate de Brexit. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, joi, un curs de referinţă de 4,7498 lei/euro, în scădere cu 0,01% faţă de valoarea atinsă miercuri. Lira sterlină a continuat să coboare, pe fondul temerilor legate de Brexit, şi a atins cel mai scăzut nivel din ultima lună. Miercuri, euro a crescut la 4.7502 lei. Joi, euro a scăzut la 4.7498 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a scăzut de la 4.3252 lei la 4.3074 lei. Cursul francului elveţian a scăzut de la 4.3526 lei la 4.3427 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 208.8533 lei la 208.8708 lei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay