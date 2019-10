Articol publicat in: Economie

CURS VALUTAR 16.10.2019. Veşti proaste pentru românii cu credite în euro

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Euro a crescut spre 4,76 lei. Lira sterlină continuă să urce şi atinge cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni, citiţi pe RomaniaTV.net ce se întâmplă cu celelalte valute. CURS VALUTAR 16.10.2019. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, miercuri, un curs de referinţă de 4,7537 lei/euro, în creştere cu 0,03%, faţă de valoarea atinsă marţi. Lira sterlină a continuat să urce şi a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Marţi, euro a coborât la 4.7524 lei. Miercuri, euro a urcat la 4.7537 lei. Lira sterlină a crescut de la 5.4550 lei la 5.4855 lei. Acesta este cel mai crescut nivel din 15 mai, când a fost 5.4865 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a scăzut de la 4.3164 lei la 4.3082 lei. Cursul francului elveţian a scăzut de la 4.3241 lei la 4.3166 lei. Acesta este cel mai mic nivel din 18 septembrie, când a fost 4,3067 lei. Preţul gramului de aur a scăzut de la 207.4267 lei la 205.4935 lei. Acesta este cel mai mic nivel din 23 august, când a fost 205,4478 lei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay