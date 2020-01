Cutremur cu magnitudine 5.2. S-a simţit puternic

Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,2 grade, s-a produs in in Sudul Iranului.





Sursa foto: EMSC



Seismul s-a produs la ora 19h23min UTC (ora locala 22h53min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat in Sudul Iranului, la Nord de stramtoarea Hormuz.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,2 grade.

Miscarea seismica a fost resimtita in localitatile aflate in apropierea stramtorii Hormuz, in partea sudica a Iranului.