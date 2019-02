CUTREMUR cu magnitudine 5.3 la adâncimea de doar 2 kilometri. Ar putea urma replici

Cutremurul a avut loc la ora 6h45min UTC (ora locala 5h45min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost localizat in Oceanul Atlantic, la Nord de zona de tripla jonctiune din regiunea Insulelor Azore. Cutremurul s-a produs la adancimea de 2 km si a avut magnitudinea de 5,3 grade pe scara bazata pe moment seismic.



Zona de tripla jonctiune din regiunea Azorelor este cunoscuta printr-un grad ridicat de seismicitate. In urma cu doua zile, un cutremur puternic cu magnitudinea moment de 6,2 grade s-a produs la Sud-Vest de acest "punct fierbinte seismic" din Oceanul Atlantic. Zona de tripla jonctiune dintre 3 mari placi tectonice din regiunea Azorelor a fost sursa marelui cutremur produs la 1 noiembrie 1755 care a provocat distrugeri majore la Lisabona si in toata Peninsula Iberica; seismul din 1755 este considerat ca fiind cel mai puternic cutremur produs in Oceanul Atlantic, magnitudinea estimata fiind de 8,7-9,0 grade. Peninsula Iberica a mai fost afectata si de alte cutremure locale sau cu surse in Oceanul Atlantic, dar evenimentul din 1755 ramane de referinta.